连名带姓只有2笔！她因名字太“简单”走红，羡煞小朋友

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每年开学季，总有一批小朋友哭着喊着要改个名字，原因无他，只因——名字太难写了！

有想改名叫“小花”的……

有仰天长哭想叫“一一”的……

有更加简单直接的，单名一个“一”字就好……想想就开心。

看来，“一”字是小朋友心目中的首选。

此前，真有一个小朋友因为名字叫“乙一”而走红网络，连名带姓总共只有2笔，要多简单有多简单。

网友对这个名字也是称赞不已，更有人开玩笑道：

“真是个好名字，每次考试别人写名字要好几秒，他只要一秒钟就可以答题去了。”

小朋友如果知道有人的名字叫“乙一”，必然是要羡慕哭了。

在取名一事上，家长的想法与小朋友永远是背道而驰。

近年来人类取名画风突变，越来越多生僻字出现在名字里，有时候都怀疑自己是不是文盲了点儿。

一个个见都没见过的字，从字典中走出来，组成了一个个好似二维码的名字。

曾经在网上看到个段子，也不知是否真有其名。

班上新来一位学生，名字叫“马騳骉”

开学点名了，班主任不知怎么念，就说: 马什么到了没？

语文老师有点文学素养，点名道：万马奔腾到了没？

体育老师则直截了当叫 : 一群马到了没？

历史老师对这个名字很不感冒：五马分尸到了没？

数学老师更直接：马6到了没？

美术老师最形象：徐悲鸿到了没？

最后，还是教务处主任统一了叫法 : 马俩仨！

七个老师有七种读法。

他到底叫什么名字？

正确读音为:……

mǎ dú biāo。

有对香港夫妻生怕孩子跟别人重名，直接一不做二不休，给娃取名“禤靐龘（xuān bìng dá）”，把娃给整哭了。

由于名字太生僻，小学时同学叫他“雷雷雷龙龙龙”，初中时同学更直接，叫他“呀”或“喂”。

最令他崩溃的是，每次考试光是写名字就要花很多时间，毕竟三个字加起来一共103画。

这可真应了网友的话：名字还没写完，别人已经交卷了。

被生僻字难倒的还有幼儿园老师，比如这位，班里来了16个小朋友，可怜她只能叫出一位小朋友的名字。

民国大师章太炎学识渊博，写文章时就爱用生僻字。他给女儿起名字时，也玩起了这门学问，以古字命名。

四个女儿分别起名：章㸚【lǐ】、章叕【zhuó】、章㠭【zhǎn】、章㗊【léi】。

几个名字一看就难读也难懂，造成的后果就是当女儿们到了出嫁的年龄，许多青年才俊却不敢上门提亲，担心认不出她们的名字而出丑。

后来章太炎借着宴会，解释了女儿名字的由来，公开了读音，这才把女儿们嫁出去了。

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也有一些名字因为狂拽炫酷，脑回路清奇而出名。

前些年，一个叫做“王者荣耀”的女婴在网上走红，一开始以为这么别致的名字只是恶搞，没想到真有其名，还成功上了户口。

之所以给孩子起这个名字，只是因为她爹喜欢玩王者荣耀。

后来又有一个叫“黄蒲军校”的萌妹子刷屏。

黄是她爸爸的姓，蒲是她妈妈的姓，父母希望她去参军，于是，她的名字就这么诞生了。

一位父亲的愿望是女儿以后买得起豪车，于是想给女儿取名“马莎拉蒂”，因为反对的人太多，才被迫打住，改名“马莎拉”。

还有走玄幻风的名字：端木女王、陆焰之瞳、倪罗飘雪，在追求视听效果的同时，也在努力营造出走路带风的霸气。

又有王子殿下、谢祖隆恩、王子拼拼、史诗王爵……这迎面而来的贵气，真的是令人难以招架。

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不得不提醒一句，给孩子起名字，一定要多读几遍。

除非，你想让孩子也经历以下尴尬。

20多岁的帅小伙，阳光又英俊，名叫母星星。只因母亲姓母，家人希望他像星星一样闪耀。

还有常常陷入自我怀疑的“饭桶”先生。

每次自我介绍就像自首的“流氓”先生。

一直致力于洗脱污名的“狗男”先生。

很多名字例如梅良鑫、史珍香，乍看上去没什么问题，一读却变了味道。然而依旧有不少父母前赴后继，无非是取名太冲动，结果坑了孩子。

来听听台湾官方内心的呐喊：父母为小朋友取名字最好先大声念三遍，三思而后行！

毕竟，“吴仁耀”“傅步祥”这样的名字，若是不看字光听音，实在是太不好听。

“陆伊典”“陆良典”“陆姗典”的父母，如此执着，也是人才。

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那父母应该怎样给孩子取名呢？其实主要是注意以下几点。

1.不选多音字

多音字因为有多种读音，常常令人无所适从，为了避免出错能不读就不读。

2.不用生僻字

很多生僻字难以被录入到系统中，万一遇到些关键考试，孩子的名字却无法输入系统，那就后悔也来不及了。而且，名字中含有生僻字，在证件办理、航班购票时都容易遇到麻烦，得不偿失。

3.避免谐音意不美

谐音梗，是取名的一个大忌，因为与名字谐音的字词可能是贬义的，容易带来很不美好的体验。比如付岩杰先生，大概一辈子都不想打开电视，毕竟妇炎洁的广告一度在电视上热播。

4.有好的寓意

名字代表了父母的期望和祝福，在给孩子取名时，最好多查一下字典，多看看古诗词，寻找一些有独特含义的字词，把美好的寓意寄托在名字上。

5.最好具有中国特色

随着四字名字的兴起，名字的风格也越来越多样化。但是类似“田中慧子”这样的名字还是尽量避免，中国人的名字最好还是能体现中国文化，这有助于孩子融入到集体社会中。

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