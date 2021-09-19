孕期头痛来袭，正确应对方法快来get！

怀孕期间，准妈妈身体会出现各种不适，比如尿频、头痛、恶心呕吐、疲惫无力等。其中，孕期头痛十分常见，给准妈妈正常的工作和生活带来很大困扰。那么，孕期头痛有哪些原因呢？又该如何应对呢？

孕期发生头痛有什么原因？

头痛可以在孕期任何极端出现，其中孕早期更多见。孕早期发生头痛，有可能会伴有消化不良、恶心、腹泻、晨吐等不适症状。

孕早期发生头痛，和孕期体内激素大量分泌、血容量增加、身体一系列变化密切相关。如果准妈妈出现持续、严重、无法缓解的头痛，有可能是患上了妊娠期高血压，要提高警惕。

孕期头痛有很多种类型，其中偏头痛是最常见的一种类型。偏头痛会周期性发作，几分钟后就发生一侧性头痛，有时也会发生两侧头痛。偏头痛发作前，准妈妈可能会有情绪波动剧烈、视觉模糊、闪光、畏光等表现，甚至有可能发生恶心、呕吐。

准妈妈出现偏头痛，通常是环境改变、睡眠模式改变、精神紧张、缺水引起。另外，孕期体内激素水平发生改变，也是引发孕期偏头痛的一种重要原因。

缓解孕期头痛，准妈妈不妨这样做

缓解头痛的常见方法有多喝水、多休息，如果有必要可以服用止痛药。作为特殊群体的准妈妈，有哪些方法可以缓解头痛呢？一起来瞧瞧吧。

1.喝水

想要维持体内水平衡，成年人每天需要喝1.5-2升水。孕期发生头痛时，准妈妈要多喝水，以免引发脱水。

2.休息

孕期头痛常和睡眠不足、睡眠质量不佳、过度劳累有关。建议准妈妈们多休息，不仅能减轻压力，还能缓解头疼。这里提醒各位准妈妈，睡觉时要选择合适枕头，保护颈部、背部和肩部。

3.冥想

冥想等运动，会进行呼吸调整，对缓解头痛很有帮助。

4.按摩

轻柔地按摩头部是缓解头痛很好的方法。另外，别忘了按摩肩部和脚部。

5.冰敷

可以试试在前额和颈背部进行冷敷，也可以用手沾点凉水，在额头上轻拍，或者将毛巾放在温水中浸湿，拧干后包在头上，这样有助于血管收缩，减轻头痛。

请注意，如果以上方法不能减轻头痛，可以考虑通过药物缓解。对乙酰氨基酚是相对安全的孕期镇痛和退烧药，是缓解孕期头痛的首选药物。准妈妈千万不要盲目服用偏方或其他药物，如果需要服用，应在医生指导下进行。

再次提醒，如何孕期发生持续、无法缓解的严重头痛，并且血压较高，应及时去医院就诊，千万不要耽搁。

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