给娃挑绘本，妈妈要掌握这些要点

宝宝从小养成爱阅读的好习惯，对将来的学习和工作好处多多。妈妈要根据宝宝的年龄选择合适的绘本读物，促进他的身心发展。那么妈妈具体该怎么做呢？赶紧来看这篇科普。

阅读给宝宝带来的好处

1.锻炼口语表达能力

宝宝平常经常阅读绘本，积累的词汇会越来越多。当他想要表达内心想法时，就会运用这些积累的词汇，从而让口语表达能力会越来越好。

2.提高想象力

阅读可以让宝宝的想象力和思维能力得到飞速发展。宝宝看到绘本上一幅画时，大脑会对其展开丰富联想，从而对画面和故事进行扩充，使想象力得到锻炼。

3.增强学习能力

从小让宝宝养成阅读绘本的好习惯，有助于提高宝宝的自主学习能力，为将来的学校学习打下良好基础。

如何给宝宝挑选合适的绘本读物？

1岁前：色彩靓丽耐撕书本

不满1岁的宝宝认知能力较弱，特别喜欢撕、抓物品。妈妈在购买绘本读物时，应选择色彩艳丽又耐撕的书本。宝宝阅读布书，既不用担心布书被撕烂，又不用担心布书会伤害到宝宝，非常适合1岁以下宝宝阅读。

1-3周岁：与生活相关的绘本

1-3岁宝宝有很强烈的求知欲，对身边的所有事物都感到十分好奇。并且，这个年龄段的宝宝开始学习生活中的常识，所以妈妈应购买和日常生活相关的绘本读物给宝宝看，比如饮食、生活起居、交通工具等。

3-6岁：有故事情节绘本

宝宝三岁后开始上幼儿园，有了自己的生活圈子，慢慢形成自己的性格，懂得辨别是非恶善。因此，父母要给宝宝购买有故事情节绘本，比如寓言故事、童话故事等，让他在阅读中学会判断人物的善恶和事件的是非对错。

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