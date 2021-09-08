北大学霸吴谢宇弑母案庭审曝光：因为爱她，所以杀她

吴谢宇弑母案案发后，我们一直都有关注，详情可以戳这篇回顾→北大完美学霸弑母案。

8月26日上午，福建省福州市中级人民法院公开宣判，吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑。

最新消息是吴谢宇称对一审判决不服，将提起上诉。

那么我们结合庭审披露的事实，再来梳理一遍案情。

或许可以尝试弄清楚这个曾经被誉为“完美学霸”的北大高材生，究竟为什么要用哑铃杠砸死含辛茹苦带大自己的母亲？

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案子并不复杂，我们按时间线来梳理。

吴谢宇曾经生活在一个普通的三口之家，2010年，他的父亲吴志坚因肝癌去世。

父亲的去世改变了很多事情，包括吴谢宇的性格。

从那一年开始，他感到痛苦，压抑，曾经萌发过自杀的念头。

2015年上半年，吴谢宇开始计划杀害母亲。

在案发前，他准备了几十种作案工具，从菜刀到剔骨刀，应有尽有，装备精良。

仔细斟酌，精心挑选了作案日期——7月10日，因为颠倒过来的10月7日，正是吴谢宇的生日。

时间倒流回那一年的7月10日，母亲谢天琴正在假期，傍晚她低头换鞋时，儿子吴谢宇拿着哑铃杠猛的砸向了她。

毫无征兆，突如其来，杠铃一下下砸过来，先是头，然后是脸，一下接一下，直到谢天琴倒在血泊中不能动弹。

关于作案动机，吴谢宇说，是为了“帮母亲解脱”。

在毫不留情杀死母亲后，他耐心冷静地给尸体裹了75层塑料膜、床单等覆盖物，然后又在每一层之间塞了活性炭包、冰箱除味剂。

他希望能够防止尸体产生异味，能够拖延尸体被发现的时间。

接着，他开始处理案发现场，冲刷血迹，给自己办了十几张假身份证，细致周到地给家里安装了监控设备——这样他就能随时监控藏在家里的母亲的尸体情况，好在第一时间做准备。

不得不承认，北大学霸的确是思虑周全，弑母后他想要挥霍人生，自然需要一大笔钱。另外还得隐瞒母亲已经不在人世这件事，不能让大家发现她不见了。怎么办呢？

首先，他以母亲的口吻发信息向周围的亲朋好友借钱，欺骗大家谎称要母子出国游，然后伪造了母亲的辞职信，将母子出国的假戏做全。

骗来的140多万，吴谢宇基本上拿来嫖娼和买彩票。因为平时出入高端场所，挥霍无度，这笔骗来的钱财很快就花完了。

同时，谢天琴的尸体也被发现——2016年2月14日，警方接到吴谢宇舅舅的报警，破门而入后发现谢天琴的尸体。

2019年4月21日，吴谢宇在重庆机场被警方抓获。

具体的过程，在之前那篇文章中已经交代过，详情可回顾→吴谢宇弑母案

这起案件在社会上也掀起了轩然大波，我们震惊，我们不解，同时我们也感到悲哀。

北大学霸，天之骄子，明明可以拥有无限光明的未来，却偏要亲手葬送自己的人生，也亲手葬送母亲的性命。

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关于杀人动机的供述，无疑是吴谢宇弑母案中最令人好奇的部分。

央视社会与法频道，播出了这起案件的庭审过程。

在法庭上，吴谢宇是这样供述的：

“妈妈就像《红楼梦》里即将死亡的林黛玉，我杀死她，是让她解脱。”

在父亲去世后，吴谢宇大受打击，在他的认知中，“爸爸不在就不是一个完整的家”。

母亲将自己全部的爱都倾注在儿子身上，而他也很争气，考试经常全年级第一，是当年的福建高考状元，人称“宇神”。

2015年，吴谢宇的GRE（美国研究生入学考试）成绩出炉，他名列全球前5%。获悉这一消息后，他立马分享给了母亲，母亲也很开心，但是同时也表示：

“异国他乡你也照顾不好自己，不如我跟你一起去吧。”

这一年7月，命案发生，俩人的命运走向陡然转下，曾经的梦想都化为泡影。

李玫瑾教授也分析了吴谢宇的案件，她认为吴谢宇并未真实供述动机和过程。武伯欣同样也认为，他的供述站不住脚。

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关于动机，他说自己是想帮母亲“解脱”。

丧夫之痛固然深重，然而帮助母亲走出这份悲伤的唯一方式难道只有让她死亡吗？

即便选择了这条路，按照固有的思维，也应该希望母亲走得体面些、轻松些、不那么痛苦吧？他选择的是什么呢，是用杠铃一下下活活砸死，难道母亲在清醒状态下不会觉得疼痛吗？这份痛苦，难道不值得他一个希望母亲“解脱”的人去避免吗？

更何况，在最初的设想里，从他准备的那些工具中，不难看出，他是想分尸啊。

帮助母亲“解脱”，何以要到这一步？相比起“解脱”，不如说“泄愤”更令人信服。

他对母亲的感情，可谓是爱恨交织。

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从父亲离世对他的打击也可以看出，他对父亲的感情是很深厚的。

而据他自己的供述，在病重的时候，父亲自愿放弃治疗，回老家等死。

虽然客观上父亲是病入膏肓，但吴谢宇始终认为母亲要强的性格，拒绝所有亲戚朋友的经济援助，以及其他亲戚的冷漠旁观，才是导致父亲去世的主要因素。

这一点也可以在他后续操作中看出来，他夺去了母亲的性命，诈骗了亲戚的钱财——以他自己的方式为父亲完成一次“复仇”。

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成才先成人，吴谢宇的人生无疑是一幕悲剧。而造成这起悲剧的原因则是多样的，跟家庭氛围也有很大的关系。

在丧夫后，吴谢宇成了母亲唯一的精神寄托。

她是全心全意地爱着孩子，在这种状态下，也很容易表现出极强的控制欲。

可能对于吴谢宇来说，出国留学是他最后的逃离喘息机会，而母亲要跟他一起前往，则破灭了他所有的希望。

另外，母子间的沟通实在不足。

在庭审现场，吴谢宇用了很多个“我以为”——

而在前期调查中，大家对于谢天琴的印象也大多是性格内敛，沉默寡言。

亲子间缺少沟通，彼此各有心结，这样的家庭氛围无疑是有问题的。

一家人，有问题更该敞开说，只有彼此亲密无间，才能更好地共同生活在一起。

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当然，无论如何，这都不该成为他弑母的借口。

他不值得原谅，但却值得我们深思。

养育孩子的第一步，是育心；成为人才的第一步，是成人。

教导孩子学习固然重要，但给予孩子健全的人格修养更加重要。

希望每个家庭的氛围都能和睦一些，亲子间关系能够更融洽一些，这样的家庭悲剧能够少一些，再少一些。

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