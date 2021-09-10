给宝贝补钙，这篇指南你一定用得上！

钙是人体重要的微量元素之一，对孩子的健康成长很重要。那么，父母该如何给宝宝补钙呢？今天给大家科普相关知识，一起来看看吧。

宝宝缺钙会有哪些表现？

宝宝缺钙，通常会有以下这些表现：

1.萌牙时间比同龄小宝宝晚；

2.囟门闭合较迟，肌无力；

3.烦躁不安，经常无故哭闹，入睡困难，入睡后易醒；

4.出汗较多，天气不是很热也容易出汗；

5.头发发黄稀疏，枕部有脱发圈，后脑勺经常脱发；

6.表情呆滞，运动和语言能力都落后于同龄宝宝；

7.长期缺钙可致发育迟缓，甚至身体畸形；

8.厌食、偏食也与缺钙有关，宝宝摄入不足容易导致食欲不振、智力低下、免疫功能降低；

9.宝宝患湿疹也与缺钙有关。宝宝得了湿疹后，头顶、面部、耳后会出现红色小疹子，并伴有哭闹，枕后背和背部出汗。

宝宝缺钙该怎么办？

1.用乳制品做菜

大家可以试试用低脂的奶粉代替面粉，用牛奶替代水，来给宝宝做菜做饭。要知道，一般烹煮过的牛奶会缓解过敏者对乳糖的不耐受。

2.多利用醋酸

在煮骨头汤时，在不影响口味的情况下，可以加点醋或柠檬，加快钙质析出。

3.多吃小鱼和海藻

沙丁鱼、金钩虾、小鱼干、干鱼等食物富含钙质，宝宝多吃一些既能补钙又能补充营养，真是一举两得。

4.吃零食补钙

用杏仁和干鱼代替薯片，用枸杞子、芝麻海苔或开心果代替巧克力或可乐，让宝宝在吃零食过程中补钙。

5.不要忘记维生素

补钙的同时也要补充维生素D，从而促进身体吸收。鲑鱼、鳗鱼、牛奶、蛋黄、香菇等食物中富含维生素D，可以让宝宝适当多吃。

给宝宝补钙，吃什么比较好？

1.让宝宝多吃蔬菜可以有效补钙。油菜籽、菠菜、大白菜和西兰花等绿叶蔬菜，含钙量高，不仅能补充钙，还能补充维生素，有利于宝宝身体健康。

2.鸡蛋、鱼虾、动物骨头、海带、紫菜和木耳等食物含钙丰富，可以让孩子多吃些。

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