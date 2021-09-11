让娃学画画，这些误区可别踩！

现在的家长们都非常重视孩子艺术才能的培养，比如学画画。那么，让孩子学画画有哪些好处？容易陷入哪些误区呢？赶紧来看一看吧。

孩子学画画有什么好处

学画画不仅可以培养孩子的感知能力、观察能力、动手能力、想象力和创造，还可以有效促进右脑开发，增加见识，提高审美意识，提高记忆力。

另外，画画可以帮助孩子抒发内心情绪和情感。当孩子无法通过语言表达愤怒和悲伤等情绪时，可以通过画画的方式表达出来，从而保持身心健康。

父母让孩子学画画，有哪些常见误区

孩子学画画好处多多，但家长在培养孩子绘画能力时常常会陷入以下这些误区：

1.对孩子的过度干涉

孩子专注画画时，有的父母担心孩子把手弄脏或者把衣服弄脏，或者到了睡觉和吃饭时间就会去打扰他。孩子画画时被强行打断，对孩子专注力发展十分不利。

2.限制孩子涂鸦

儿童1岁后特别喜欢涂鸦，家里的墙壁、桌子、椅子等，都成了他作画的“画布”。

不少家长担心孩子会把家具、衣服等弄脏，就会对涂鸦进行限制，而不是进行正确引导。这样做会阻碍孩子创造力发展，让孩子不愿意继续画画。

聪明的爸妈也会阻止孩子胡乱作画的行为，但他们会给孩子营造一个自由涂鸦空间。例如，在家里画一幅特殊的涂鸦墙，或者准备一张小桌子和椅子，让孩子们拥有自己的专属绘画空间。

如果担心孩子会弄脏衣服，可以让他穿着特殊的罩衣画画。

3.让孩子按父母的想法画画

头发必须是黑色的，天空必须是蓝色的，太阳必须是黄色的…有的父母会用自己的固定思维来限制孩子想象力的发挥，如果有一天孩子变得缺乏想象力，父母再后悔就晚了！

想要保护孩子的想象力，其实方法很简单。只需给他足够的纸张和各种绘画工具，让他随意绘画即可。

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