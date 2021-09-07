6000块彩礼被嫁遭家暴裸婚闪离，成为奥斯卡导演女主——95后女卡车司机的不平凡之路

如果不是这部纪录片，人们很难相信，这是一名95后女孩的人生——

初中辍学，有过两次婚姻，反抗家暴，逃离包办婚姻，开卡车为生，拒绝做家庭主妇，裸婚闪离，被奥斯卡导演选为纪录片女主角。

她就是今天故事的主人公，也是被奥斯卡导演柯文思选中的女主角，琳宝。

她来自中国云南乡村，她的人生信念很简单，就是牢牢地把人生的方向盘握在自己手中。

洗冷水澡，以车为家

提起卡车司机，大多数人脑海中浮现出的形象是这样的，穿着一件散发着汗臭的被卷上胸口的T恤，叼着一支烟，身板能扛千斤。

然而琳宝身高不过一米五八，站在长9米、高4.2米的卡车面前，显得是那样渺小。

琳宝熟练地检查车况、上车、启动、挂档、打方向盘，一顿操作行云流水。卡车在她手里，就像是一个微型玩具一般。她知道，自己是这辆卡车的主人。

她叫张琳，95后，虽然年纪不大，却已经是一个有5年驾驶经验的老司机了，大家都叫她琳宝。

她驾驶这辆卡车，主要跑温州到泉州的快递路线，全程520公里，不堵车也要开8个小时。两天一个往返，一个夜班、一个白班，生物钟一直颠倒，没有休息日。

卡车司机是一份很辛苦的工作，由于长期在路上，琳宝几乎是以车为家。

洗澡、换衣，琳宝都在服务区的洗手间里简单完成，因此也常常都是冷水澡，而洗好的衣服就晾在卡车头那里。

就连睡觉，琳宝也常常是在车上完成。为了不疲劳驾驶，司机们争分夺秒，能多休息一秒都是好的。

在我们看来，身为95后，好像已经不需要那么吃苦了。但是即便是这份看似辛苦的工作，也已经是她梦寐以求、奋力拼搏得来的理想生活了。

这一切，都要从她的家说起。

6000块彩礼，她被嫁了

琳宝出生在云南的一个小村子里，绿树萦绕，烟雾袅袅，风景秀美。

但是村子里经济情况很差，就连进村的路都还是泥泞的土路。

琳宝家条件不好，每天要翻山越岭三个多小时去学校，好不容易念完了小学，初中的时候交不出生活费，仅仅两星期后，她就辍学了。

琳宝父母还有很强的重男轻女观念，“我妈哪怕生再多，都要生出个儿子来。”

她有哥哥，好东西、好吃的都是哥哥的，哥哥剩下的才轮得到她。而她的日常就是干活，割猪草、砍柴，这就是她的童年记忆，没有多少幸福可言。

生活艰难并不是最糟糕的，让琳宝始终无法释怀的是，父母为了6000块就把她嫁了出去。

她那时候连法定结婚年龄都还没到，“嫁过去什么都要干，早上5点就要起床，吃的是开水泡饭。”

但是年幼的她哪有能力反抗呢？婚后第二年，丈夫开始酗酒，家暴。

第一次被家暴的时候，她选择了报警，并逃回了娘家。但亲人并没有给她庇佑，哥哥将她送回了夫家。

她跑了三次，哥哥送回来了三次。

打得最厉害的那次，她躺了半个月。然后在心里暗暗下决定，一定要逃出去。

卡车司机生活，累但幸福

怀揣着仅有的500块，她坐上了去杭州的火车。但是在火车上，她又遭遇了盗贼，身无分文。

在杭州，她实在饿到受不了了，路过一家面馆时，忍不住央求老板娘，想吃碗面。

然后琳宝就留在面馆，干了三个月的活，这是她的第一份工作。

离开家之后，她偷偷回去补办过一次身份证，没跟任何人打招呼。

后来兜兜转转，琳宝考到了驾照，成为了一名合格的卡车司机。

然而连续三个车队都拒绝了她，原因很简单，她是个女孩子——

“女的开啥卡车，年纪这么小，技术肯定不行，驾照怕不是买的？”

但她没有放弃，终于一家快递公司愿意给她个机会试试。

这些年来，她吃过太多的苦，这些嘲讽和偏见，不算什么。越是不相信她，她越要证明自己，做一个让人挑不出刺来的卡车女司机。

开车要保持清醒，在凌晨三四点最困的时候，琳宝靠嚼辣椒来刺激自己，就这样一夜一夜熬过来。

她终于握住了人生的方向盘，靠自己生存了下来。

真美！

平时琳宝喜欢刷刷短视频，就这样她结识了第二任丈夫——陈勋。

他同样是一位卡车司机，他们迅速闪婚。

“三月份认识，五月份去领结婚证。”

“他开大货车的样子，真的太帅了！”

这对新人的接亲车队很特别，是由一长列卡车队组成的，特别拉风，也特别浪漫。

然而在婚后，他们很快出现了分歧——陈勋想让琳宝放弃开卡车，但是琳宝不愿意。

在她的坚持下，夫妻俩一人开一辆卡车，跑不同的货运路线，一个周才能见一次。

日子渐渐有了起色，他们凭借努力买下了自己的小车，两人开着车去海边旅游，一起庆祝生日，像对热恋中的小情侣，满足而甜蜜。

“老子终于回来了”

也许是新生活治愈了她，琳宝带着陈勋回到了自己的家乡。问母亲有没有想她，给父亲看自己在飞机上拍的视频，带他们去买新衣服，像是幸福的一家人。

她成长了，强大了，也学会了与过去和解。她说，“老人毕竟是老人，以前的事，过去就过去了。”

她还看望了自己和前夫的儿子。孩子如今已经上小学了，与妈妈分别太久，甚至已经认不出她了。

上课后，回到座位的孩子心情久久难以平复，还在不停抹眼泪。

琳宝带着礼物，还有给儿子买的电话手表和自行车，来到前夫家。

她教儿子骑自行车，骄傲地告诉儿子：“妈妈会开大卡车，8个轮子的！”

这一天，母子俩度过了短暂又幸福的时光。

但这一幕却深深刺痛了陈勋。

琳宝曾经希望他和自己一起去看望孩子，但陈勋拒绝了。他甚至不希望琳宝去看望孩子，也不希望琳宝为孩子花钱。

陈勋希望琳宝与过去彻底决裂，但琳宝做不到，她是位母亲，她割舍不下。

因为这个不可调和的矛盾，琳宝与陈勋三个月后选择了离婚。

“我要靠自己的努力买车、买房，我不会靠任何人。”

她的故事触动了柯文思，这位导演从事纪录片和剧情片创作40余年，拍摄足迹遍布全世界80多个国家，还是奥斯卡金像奖得主。

他认为琳宝代表了中国女性身上奋发图强的力量，很特别。

她很勇敢，也很清醒。

遭遇家暴时，她选择了报警和逃跑；

面对性别歧视时，她选择了坚持，仍然做了卡车司机；

当看似幸福的婚姻阻碍了自己的血缘亲情时，她毅然选择了结束。

她的全部人生，她的命运，她才不要寄托给父母、交给婚姻，她要自己做主。

她也做到了。

再一次，琳宝自己一个人驾着卡车启程，自由无畏。

她牢牢地握住方向盘，哼唱着《你的答案》：

“低着头，期待白昼，接受所有嘲讽。向着风，拥抱彩虹，勇敢向前走……”

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