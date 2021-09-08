教育部再发声！体力劳动永不过时，如何让孩子爱上劳动

有句常挂在家长嘴边的话，“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。”

尤其老一辈，更是把这句话奉为教育的金科玉律。对孩子百般疼爱，倾尽所有，生怕孩子累着。

然而，泡在蜜罐中对孩子并没有好处。相反，让他们多动手多劳动，反而更能促进他们成长。

教育部：抓好孩子的体力劳动

8月24日，教育部召开发布会，针对中小学劳动教育以及体力劳动是否过时的问题，教育部教材局局长田慧生表示，体力劳动永远不会过时。

其实早前，中共中央与国务院就出台过《关于加强新时代大中小学劳动教育的意见》，明确指出，明确提出，统一要求大中小学，建立起一套完备的教育体系，设立劳动教育必修课程，鼓励学生自觉参与劳动，掌握洗衣、做饭等必要的劳动能力。

让孩子参与劳动，未必一定要带孩子去耕作除草，可以从做家务做起，从小事做起。

参与劳动好处多

高尔基曾说过，“劳动是世界上一切欢乐和一切美好事情的源泉。”

那么让孩子参与劳动能获得哪些好处呢？

1.教会孩子如何生活

无论我们有多爱孩子，他们始终是要学会独立生活的。因此，在孩子还小的时候，我们就应该给他们树立“自己的事情自己做”的意识，培养他们基本的生活能力。

也只有这样，他们才能学会自理和独立，将来离开父母身边也能生活得很好。

2.让孩子获得成就感

当孩子完成家长交代的小小劳动后，会油然而生一种完成任务的自豪感。看着被自己收拾得整整齐齐的玩具收纳箱，也会让孩子心情更愉悦。而此时家长如果表扬几句，孩子就会收获满满的成就感，也会变得更加自信。

3.促进孩子智力发展

俗话说，心灵手巧。劳动需要孩子大脑和双手的协调，这一过程则可以促进孩子左右脑的发展，让孩子越做越聪明。

4.让孩子形成责任感

虽然孩子还小，但他们也是家庭中不可或缺的一份子，和爸爸妈妈一起构成了“家”这个概念。通过做家务，可以让孩子明确这一点，获得参与感。

在执行任务的过程中，他们也能明确自己的任务范围，从而形成责任感，主动去承担自己的责任。

5.增进亲子间感情

家长工作忙碌，闲暇时间和孩子一起做家务，加强亲子间互动，必然能增进亲子间的感情。

和孩子一起给盆栽浇浇水，让他们体会到照顾植物的辛劳；和孩子一起下厨，让孩子帮忙摘菜，他们就会明白一饭一菜来之不易。

只有让他们亲自参与进家务中，孩子才会明白，家务是一件很辛苦的事情，让他们更加懂得父母的付出，学会感恩。

如何让孩子参与

当然啦，随着科学育儿观念逐渐普及，其实越来越多的家长都是愿意让孩子参与劳动、分担家务的。但是，如何和孩子沟通呢？怎么做才能让他们更乐于参与进来呢？

1.积极鼓励孩子

孩子的好奇心很重，模仿能力也很强，有时候他们看见爸爸妈妈在做家务，也会试着在一旁“帮忙”。

这时候千万不要觉得他们只会捣乱，不要大声斥责他们，或是用玩具、零食将他们引开，不妨耐心教导他们。

在孩子完成家务后，家长也应该及时给出肯定，表扬孩子的成果，让他们获得成就感，更乐于承担家务。

2.细化家务内容

在和孩子沟通时，要注意尽量细化指令，让孩子明白你的意图。举个简单的例子，告诉孩子“收拾房间”，他们可能并不能完全理解。

不如告诉他们具体步骤：把玩具收到收纳箱里，把地上的书放回架子上，把枕头和被子恢复成昨晚临睡前的样子。

3.循序渐进

孩子毕竟年龄尚小，能力有限，在最初的时候不要对他们要求太高，也不要给他们安排太难完成的家务，以免打击孩子的积极性。

上幼儿园前是开始培养孩子做家务的好时机，可以从丢垃圾、收拾玩具做起。既有安全保障，又易完成，很适合起步阶段。

4.以身作则

家长是孩子最好的老师。如果希望孩子能够热爱劳动，主动承担家务，那么身为家长就不能够好吃懒做，而是要以身作则，和孩子一起保持室内的整洁。

另外，也不要在孩子面前抱怨家务无聊琐碎，尽量给孩子正面的情绪引导，让他们明白家务是每个家庭成员应尽的义务，劳动光荣。

当养成习惯后，孩子就不会认为家务是负担，而是会自然而然去完成它们。

教育家苏霍姆林斯基曾告诫父母，

“不要把孩子保护起来而不让他们劳动，也不要怕孩子的双手会磨出硬茧。要让孩子知道，面包来之不易。通过劳动，他们不仅可以认识世界，而且可以更好地了解自己。”

和孩子一起劳动吧，舍不得孩子劳动，才是真的害了孩子。

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