剖腹产后多久可以再生？主要看这3方面

随着生育政策的放开，不少家庭有了再生育的想法。这里提醒大家，有剖腹产经历的妈妈再生育时会将面临更多的问题，希望大家谨慎对待。

剖腹产手术从肚皮到子宫需要剖开七层，伤口恢复需要很长时间，建议3年后，6年内再生育为宜，具体时间要看妈妈具体的身体情况。那么，如何判断妈妈身体是否恢复好了呢？赶紧来看一看吧。

剖腹产后身体恢复如何，看这些表现

1.子宫瘢痕评估

头胎剖腹产的妈妈怀二胎时，医生一般会对子宫瘢痕做评估。

如果检查结果显示，妈妈身体没有完全恢复，医生一般不会建议当下生育，以防因子宫瘢痕导致子宫破裂、瘢痕妊娠等。另外，如果受精卵着床位置靠近之前剖腹产的疤痕位置，有可能引发大出血。

如果检查结果显示子宫瘢痕恢复良好，大家也不能掉以轻心，建议在孕6-7周时去医院做详细的B超检查，确定胎儿着床、发育位置。

2.有没有发生术后粘连现象

剖腹产手术时，从肚皮到子宫要剖开七层，然后逐层缝合。如果有一层发生感染，体内分泌的纤维蛋白就会行动起来，促使受损组织更快愈合。如果这些纤维蛋白没有很快被吸收，受损组织就会发生粘连。

一旦发生粘连，那么再生育发生大出血的风险会增加，甚至有可能引发子宫穿孔。瘢痕体质、高龄孕妇，一定要特别注意这个问题。已经生育二胎的妈妈，更要注意这个问题。

3.有没有发生胎盘前置

通常而言，胎盘位于子宫下方，但有的剖腹产妈妈在怀二胎、三胎时有可能发生胎盘前置，这显然是不利的。

曾经历剖腹产，再生育稍不不慎可能会引发大出血，影响母婴安全。所以，计划再生育时一定要做好全面检查和准备。

剖腹产妈妈再生育，这些事项要牢记在心

有剖腹产经历的妈妈想要再生育，医生会建议间隔3年以上，但不要大于6年。间隔时间太短，伤口有可能没有完全愈合；间隔时间过长，有可能会出现瘢痕纤维化。因此，剖腹产妈妈再决定怀二胎前，要去医院做详细检查，比如B超、子宫瘢痕评估等。

如果医生给出可以生育的结论，并且顺利怀孕后，一定要做好防止瘢痕开裂的工作，避免腹部遭到撞压、挤压等。妈妈平常睡觉时，要采用侧卧或仰卧睡姿。

最后提醒大家，孕晚期特别是临近预产期，最好提前两个星期住院，以免出现子宫破裂时不能得到有效救治，引发严重后果。

与顺产相比，剖腹产后再生育需要注意很多事情。希望大家谨慎对待，建议得到医生首肯再怀孕，而且孕期时不要过度劳累，最好不要去人员密集场所等，总之多小心些。

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