多个培训机构“爆雷”，家长的钱打水漂了？官方回应来了

“双减”政策颁布之后，校外培训机构纷纷陷入困境。

部分大型培训机构尚且能够勉力维持，积极解决家长的退费问题。如新东方承诺“无条件按比例退费”，表现出了一个教培老大哥应有的担当。

很多机构宣布倒闭，例如巨人教育。

随着国家严管校外培训，这家开办了27年的老牌培训学校，也声称经营困难，在开学前夕宣布倒闭。

对于还没有上完的课程，公司联系了其他几家教培机构提供课程。

但是如果家长想要退费，是不太可能实现的。

总部大厅，家长排队办理退费，现场听到最多的话就是：

“登记了给退吗？”

“不清楚，我们只负责登记。”

虽然巨人教育还没宣布破产，但是可能性很大。

那教培机构进入破产清算流程，家长的钱就能要回来了吗？

其实很难！

公司一旦破产，根据法律规定，破产管理人的费用、劳动者的工资、以及劳工赔偿属于优先权费用，在破产的过程中会优先处理这些债务。

之后，才能轮到家长退费，可能要等待很长时间，并且最终也未必能够足额实现退款。

还有不少机构完全没有退费渠道，惹得家长群情激奋，只能抱团维权。

例如，兰迪少儿英语

8月26日，兰迪少儿英语创始人李晶被拘留。

在此之前，他的一番操作令家长非常不满。

8月2日，兰迪少儿英语班群突然解散，销售顾问和班主任纷纷“失联”。

8月3日，李晶在直播中称：没钱退费，公司正在研发新课程，绝不会跑路。

8月10日，兰迪所有课程全面停课。

更有家长指出，李晶明知课程不能上了，还依旧卖课，涉嫌诈骗。

在一份家长自发统计的数据中，参与维权的家长涉及北京、四川、江苏、重庆等多个地区，人数近5000。

绝大多数家长购买课程的费用都在万元以上，甚至有家长一口气买了2年的课程，如今课没得上，钱也没得退。

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每一家培训机构爆雷，后面都有一大群等着退款的家长。

这一场风暴中，谁来承担责任？

有人说这是政策来得太突然，机构也难。

有人说培训机构早该收手，造成如今局面也是咎由自取。

有人问，家长交了那么多钱 ，都去哪儿了？

有人认为，是资本的盲目扩张，导致了现金流的紧张。

还有网友指出了家长的盲目消费，毕竟近年来各种跑路新闻下，预交费早就成了一种极其不安全的消费方式。

2019年，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，其中规定：

按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时的费用；

按培训周期收费的，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

从家长的维权信息来看，很多培训机构依旧在违规收费。

一位家长透露，她统计的鲸鱼小班用户里，购买了120节课的占比较多，常规价格为24000元左右。

不论原因如何，家长确实损失惨重，有权难维。

那遇到培训机构“卷钱跑路”这种情况，怎么办呢？

日前，教育部给出了官方回复。

8月30日，教育部教育督导局一级巡视员胡延品表示，面对虚假宣传、“退费难”的问题，家长可以向“双减”管理监督平台举报，也可以向当地的职能部门反映。

对“卷钱跑路”等严重侵害家长权益的问题，将实行挂牌督办，督办结果也会向社会公布。

目前，国务院教育督导委员会办公室在“微言教育”“中国教育督导”微信公众号和“中国教育发布”客户端均开设了举报专栏，受理群众对学生作业负担重、学校未依规开展课后服务和校外培训机构无证照培训、虚假宣传、超标超前培训、超期预收费、违规高收费、退费难等问题的实名举报。

你家娃的培训机构还健在吗？

有没有遇到过退费难的问题？

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