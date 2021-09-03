神兽回笼先别开心，家长群里新骗术，已有多名家长被骗！

云天收夏色，木叶动秋声。与秋季一同到来的，还有神兽们的“回笼日”~

不过先别忙着开心放松规划美好生活，开学季也是诈骗多发时间段噢！

最近就有不少家长在班级群里被骗了，大家千万不要掉以轻心。

幼儿园老师群里收取“校服费”

前几天，六合公安分局程桥派出所民警接到家长朱女士报警，称自己和班上其他20多个新生家长被骗了。

原来，朱女士女儿班级有一个家长群，老师也在其中，平日里老师会发一些关于入学的要求、防护信息等通知。

当天上午，老师在群里发布了一则新通知，要求收取校服费，并且让家长们加入新群。之后群中的近20余名家长，就陆陆续续通过老师的二维码，进入新群，并缴纳了校服费。

随后不久，原先的家长群中，孙老师又发来一条消息，“我被盗号了，不要相信群里任何要求转账的信息，本群只传达消息，不进行任何转账项目！”

家长们这才反应过来，是遭遇了诈骗。收取校服费是以红包的形式，收完之后骗子解散了新群，家长们也已经查不到骗子的账号信息了，于是选择了报警求助。

这些新骗局多注意

临近开学，除了冒充班主任收取校服费，骗子们还有其他花招。这些新型诈骗手法，家长们也要多留意哦~

1.疫苗诈骗

套路：潜入班级群，以收取“新冠疫苗”费用为由实施诈骗；或是发送经过伪装的“疾控中心”木马病毒链接，诱导家长点击，进行诈骗。

破解：新冠疫苗正式上市后会免费接种，收费接种的都是骗局！

2.物资诈骗

套路：利用家长们的紧张心态，谎称可低价购买口罩、消毒水等，虚假销售防疫物资，骗取财物。

破解：购买防疫物资请选择正规超市和购物平台，尽量避免私下交易，不要轻信超低价。

3.课外培训诈骗

套路：骗子伪装学生账号，给家长发消息称要参加课外培训，需缴纳培训费。并给家长发送“课外老师”的联系方式等虚假信息，诱导家长转账。

破解：当面或打电话给孩子进行核实，切勿头脑发热，盲目转账。

4.补助金诈骗

套路：骗子自称工作人员，通过打电话或发短信的方式，谎称家长可领取“助学金”“补助金”等，并要求家长提供银行卡号。随即以验证资金到账为由，诱导家长前往ATM机进行操作，实施远程诈骗。

破解：凡是遇到需要前往银行、ATM机验证“助学金”到账的情况，大概率是骗局，可立即选择报警。

提高警惕，绝不轻信

骗局花样百出，但任凭骗子千变万化，其根本目的还是骗钱。万变不离其宗，家长们可以从这几点进行预防。

1.老师联系方式添加备注

有不少骗局都发生在微信群、qq群内，骗子将自己的账号头像、昵称设置成老师的，以此来冒充老师进行诈骗。

但是骗子骗术再高超也无法更改你给老师设备的备注名，因此在添加老师的联系方式后，建议设置备注，以防被人假冒。

2.多与老师进行核实

无论是在群内收到缴费通知，还是有人声称要更换新群，多核实几遍老师的账号，必要时可以通过其他方式联系老师本人，进行多渠道核实。

3.不轻易汇款

涉及到学校的转账问题，一般学校都会使用对公账户收款，如果汇款的时候发现对方是个人账户或与学校名称不符时，那么就可以采取其他方式与学校进行核实，比如去学校当面询问老师等，切记提高警惕，不要轻易汇款。

4.及时报警

家长若发现异常情况，或是已遭遇诈骗，请及时留存相关证据，报警求助并通知学校。

5.加强对孩子的防骗教育

家长不仅需要提高自己的防骗意识，同时也要加强对孩子的防骗教育，提醒孩子不要给陌生人转账，不随意购买虚拟货币、游戏装备等产品。

每年开学季都是诈骗的高峰期，骗子们也要抓紧时间“冲业绩”。

所以我们一定要提高警惕，遇到需转账、打钱的，多确认核实，不急于一时，切不要给骗子可趁之机。

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