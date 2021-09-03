别再花冤枉钱啦，给宝宝买车选这4种就够了

现在的小朋友，基本上人均有房有车。

毕竟…

当然21世纪中国早就平权社会了。

不止大小伙，小姑娘也爱。

我们的编辑大王家女儿就好一口开挖掘机。

可能她觉得没有人会不喜欢一个女农机手吧~

但是市场上儿童车种类琳琅满目，有推的、有扭的、有踩的、有滑的、有电的……

很多家长都挑花了眼。

问孩子，基本就是见一个爱一个。

都买的话，费钱不说，又不是人人家里都有车库搁这些，一平米几万块买的房子，堆一屋子玩具车太奢侈了。

所以今天撸娃教务处就来做个选车博主，跟大家推荐4款车。

并跟大家分析一下都适合什么年龄段，有哪些作用。

NO.1

年龄：1岁以上

难度系数：☆

底盘低，速度慢，又稳又安全

可以锻炼宝宝的肌肉发育和方向感

特别适合作为宝宝的第一辆车

选购建议：

要选车轮静音和承重好的。

NO.2

年龄：2岁以上

难度系数：☆☆

速度快、更灵活

可以大大提升孩子的身体协调能力、运动能力

当孩子觉得不稳时，只要脚着地就可以了

选购建议：

挑平衡车，主要考虑安不安全；

首先要很轻，倒了宝宝可以扶起来，且抓地能力要强。

NO.3

适合年龄：2岁以上

难度系数：☆☆☆

对平衡感要求会更高

还能锻炼宝宝腿部肌肉力量

选购建议：

一定要看孩子站立的位置面积够不够大；

且要是倒三角结构的，可增加稳定性、有效防侧翻。

NO.4

适合年龄：4岁以上孩子

难度系数：☆☆☆☆

能骑车的孩子，意味着平衡感和协调性上升到了崭新阶段

选购建议：

刚开始可以选带有辅助轮的，等学会后可以下掉。

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