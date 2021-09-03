34岁儿媳被公公残忍杀害：8年微博日记曝光，丈夫是“帮凶”？

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34岁的年轻妈妈阿雯失踪了……

面对前来寻找女儿的阿雯父母，公公戴某华拿出一张女子骑着摩托车的背影，说阿雯可能是离家出走了。

然而短短几天之后，警方找到了阿雯，这位年轻妈妈已被残忍地杀害。

嫌疑人正是公公戴某华。

据其交代，20日早上7点多，两人发生口角，随后戴某华将其杀害。

阿雯父母透露，阿雯被害后有可能被分尸，有钓鱼人在附近的河里捞到了疑似人体组织，垃圾焚烧场也发现了疑似被焚烧的人体组织。

部分网友怀疑，阿雯的丈夫和婆婆也不同程度地参与了该案的分尸或隐瞒。

只因一次口角之争，就痛下杀手，陌生人之间也不至于此。更何况，她是儿子的媳妇，是孙儿的妈妈。

当阿雯的微博日记曝光后，我终于明白：

这世上大多悲剧，都不是一两日造就的。阿雯的不幸命运，其实早已有了征兆……

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阿雯在当地制衣厂工作，会写、会画，是大家眼中的才女。

婚前的她也曾活得明媚，像其他小姑娘一样，喜欢在微博上分享吃吃喝喝到处玩耍的日常。

喜欢唱歌，喜欢画画~

虽然也有烦恼，但是她会安慰自己：再等等，美好的时刻总会到来。

生日那天，会怀着感恩的心祝福身边的人：父母、朋友，还有自己……

2013年，阿雯大概26、27岁，单身未婚的她，遭遇了人生最大的烦恼之一——催婚。

她明明是个很有主见的姑娘，对婚姻生活有着自己的看法。

“以为两个人再兜个孩子就是生活了吗？！”

“要是结婚没有比我单身状态来得好，我结个屁婚，……女人要有骨气，要么谈恋爱到结婚，要么高傲地单身。”

但是在父母亲戚的轮番施压下，她还是数次崩溃……

“连做梦都难受。”

家人给的压力越来越大，阿雯的情绪也越来越不稳定。小外甥一句有口无心的话，就让她有了大哭一场的冲动。

就在当年9月，她还因为逼婚这件事与父母争吵，被父亲痛骂。

“能不能不要再逼我，我已经够可怜了！”她在微博上哀求。

从1月到9月，连续不断的逼婚攻势，爹妈姐姨舅轮番上场，想想就令人窒息。

然而，就在次年1月，阿雯在微博上晒出婚纱照。

对方是当地卫生院的医生，虽然是二婚，但是阿雯对这段婚姻还是充满了期待：“这就是我要的，踏实的归属感和安全感。”

可是从相识相爱到走进婚姻，仅仅4个月时间。对于她选择的那个人、那段婚姻，她真的看清楚想清楚了吗

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事实证明，她想要的归属感和安全感，新的生活里根本没有。

闪婚之后，阿雯又迎来闪孕。

大概在2014年10月，阿雯的孩子出生了。她做了妈妈，最喜欢看孩子吃饱后嘴角泛起的微笑，还有熟睡时的模样。

一切似乎都很美好，却在之后急转直下。

最先的伤害，来自公婆。

孩子出生后，阿雯跟婆婆的矛盾不断激化。

但是此时的阿雯还在告诫自己：勿骄勿躁，相互理解。

但是婆婆显然并不理解她的苦心。在那个家里，阿雯就是一个彻头彻尾的外来人。

遇到暴雨天气，婆婆可以心安理得地只收自己的衣服，对于近在咫尺的儿媳孙子的衣服视而不见。

明明做了很多，在婆婆眼里，自己似乎什么都没做。

把儿媳当外人对待，这似乎也能理解，毕竟没有血缘关系。

但是苛待亲孙子，这就不是一般人能做得出来的了。

家里买的土鸡蛋，很少给孩子吃，想吃就得阿雯自己买。

就连孩子的干奶奶送了土鸡蛋过来，也很快“吃”没了，直到阿雯发现，许多土鸡蛋被藏在奶粉罐子里，生怕她找到。

当地有一道菜叫溢鸭汤，说是汤很有营养，但是好东西从来没有阿雯母子俩的份儿。

这样的事情，不止发生过一次。

在回复朋友的评论里，阿雯说自己已经快忍出神经病了。

都说隔代亲，别人家是生怕爷爷奶奶把孙子孙女宠坏了，在阿雯这里，完全不需要担心这一点。

有一个词叫：爱屋及乌。

难道这是：恨屋及乌？

就连小姑子也对阿雯母子俩不待见。

“我干嘛要给你洗澡呀！我给你洗澡了那你妈妈做什么啊。”这绝对不是一家人所能说出来的话。

阿雯对婚姻的憧憬是归属感和安全感。

但是面对一家子排斥她孤立她的人，她如何有归属感？

她是单枪匹马，也是孤立无援，她是这个家里最不受待见的人。

就连最后死在公公的刀下，她的婆婆她的老公也是在想方设法掩盖罪行。对于她的不幸丧命，他们可有半点愧悔？

答案，只有他们自己知道了。

4

都说婆婆的态度，都是老公默许的。

在阿雯与婆婆的矛盾里，她的丈夫毫不犹豫地站到了自己亲妈那边，给了阿雯致命一击。

这个二婚男人，对自己的第二次婚姻也没有珍惜。

阿雯教训孩子，婆婆看不顺眼，就把在医院值班的儿子叫了回来。

丈夫回来后，将她暴打了一顿，婆婆就在一旁叉腰看着。

在阿雯遇害后，邻居说：

“婆家一直对她很不好，经常会受到一些家暴，为了小孩，她一直在忍让。”

不断恶化的矛盾，让阿雯在这个家里难以立足。她想反抗，想搬出去，不管是去住丈夫的宿舍，还是去住她自己的宿舍，都好过呆在这个家里。

那次凌晨三点，她也许是睡不着，连夜给丈夫发微信。

“我们继续这样在家里，婚姻只会加快破灭”

“我只想不要回家，你宿舍我宿舍都行”

“我会死我会死你不信吗”

一语成谶。

7年婚姻生活，她一忍再忍，最后落得个惨死的结局。

而将她置于如此境遇的丈夫，说他是“帮凶”，一点儿也没冤枉他。

可怜这位年轻的母亲，都没来得及看孩子最后一眼。

可怜那个尚且年幼却已深感人情冷暖的孩子，再也没有妈妈了。

她7年前想要为孩子求一幅画，作为成长的留念，如今终于有人帮她完成了。

只是，我已泪流满面……

5

回望阿雯短短的一生：

父母无休止的催婚；

婆婆两面三刀，压榨儿媳；

丈夫冷眼旁观，甚至充当帮凶。

阿雯的悲剧，看似是因一次口角之争，实际上她早已迈进了一个由原生家庭、挑事儿婆婆和隐形的丈夫共同打造的困境里。

而对于其他女性，阿雯的悲剧，足以警醒。

千万不要因为到了结婚的年龄，就去结婚。

遇见对的人，才是结婚的前提。

如果有了结婚的念头，不仅要看他的人品，更要看他的家庭，他的父母，他的朋友。世上最难看透是人心，看多一些全一些久一些，才能看得清楚一些。

其次，不要为了孩子勉强留在婚姻里。

其实孩子的心思很敏感，父母相爱不相爱，吵架没吵架，他们都知道。

很多人担心离婚会伤害到孩子，其实相对于离婚本身，父母之间的冲突对孩子伤害更深。

最后再提醒一句：

家暴，有第一次就会有第二次，所以一次都不能忍！

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