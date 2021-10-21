妈妈生下“外星人”男婴，惨遭丈夫抛弃处境艰难

据《每日星报》报道，卢旺达一名女子因生下“三角头”怪婴，被丈夫赶出家门。丈夫将母子俩赶出家门时，还这样说道：“这个孩子可能是投错胎了，长成这么奇怪的样子。你可以把他杀掉，反正家里没有他的容身之处。”

女子生下“三角头怪婴”，被丈夫赶出家门

据了解，这名女子名叫Bajeneza Liberata，她在非洲一个中心国家生下了这名可怜的孩子。尽管Liberata照顾自己都很困难，但她也不愿意抛弃亲生儿子，更别提听从狠毒丈夫的话将儿子杀死。

她在接受记者采访时表示：“我以前生的几个孩子都很正常，没有出现过这种情况。这个孩子生下来就要面对其他人的歧视，我真的不忍心他这么小还要承受这些。我希望社会上的好心人能救救我的儿子，我愿意做牛做马报答他们。”

Liberata对这名长相怪异的儿子非常疼爱，但孩子的爸爸却想着该如何抛弃这个怪婴。爸爸第一眼看到长相怪异的儿子就表现的非常嫌弃，他认为自己没有责任和义务抚养“三角头”的儿子，还将他看成是“恶魔的后代”。

丈夫不仅不想办法救孩子，还把母子俩赶出家门，甚至教唆妻子杀掉亲生儿子。事实上，他这种抛妻弃子的行为，表明他自己就是十足的“恶魔”。

孩子遭到村民排斥，媒体在网上发起募捐

后来，有一名好心人将Liberata送回家，但同村的村民仍旧在说风凉话，嘲笑孩子是“外星人”、“魔鬼”等。

目前，Liberata处于失业状态，无力送儿子去医院接受治疗，也不清楚儿子得的是什么病。

有媒体曝光了这件事，并在网上发起募捐活动想要帮一帮这对母子。募捐活动这样介绍说：“这个孩子天生如此，他被人嘲笑是外星人。他父亲第一眼看到他就想要将他抛弃。妈妈为了救治这个孩子，不惜放弃其他孩子。请各位好心人伸出援手帮帮这对母子。”

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