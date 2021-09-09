药品有没有变质？超简单的识别方法快来学！

家家户户都会准备一些常用药品放在家中，以备不时之需。这里提醒大家，药品保存不当有可能会发生变质，影响药效甚至引发不良反应。那么，该如何识别变质药品？快来听听医生是怎么说的吧~

服用保质期内的药品就没问题？不一定！

首先要告诉大家的是，药品过了保质期，不管外观有没有发生变化，都不能继续服用了。

药品的有效期是指，药品在规定的储存条件下可以保证质量合格的时间。过了保质期后，药品中的有效成分有可能发生降解或者分解成其他杂质，导致药品服用后无法获得预期疗效或产生不良反应。

有人会问，服用保质期内的药品就没问题了吗？其实并不是这样，只要药品的性状发生改变，就不可以继续服用了。药品没有按照说明书的要求进行保存，可能会在光线、空气、水分、温度等外界条件影响下发生物理或化学变化，比如出现干裂、潮解、溶液变透明等现象。

如何判断药品有没有发生变质？

药品有不同剂型，该如何判断有没有变质呢？下面逐一给大家说明：

1.水针剂

注射液一般呈澄清透明状。如果液体浑浊或析出沉淀、变色、结晶、出现絮状物，甚至和同批号药品颜色不一致，说明药品已经变质。

2.粉针剂

这种可以通过振摇来判断，正常的粉针剂被振摇后，粉粒既松散细腻，溶解后清澈透明。如果粉针剂被振摇后，粉粒不散，溶解后浑浊有异物，说明药物已经变质。

3.膏剂、栓剂

若是这2种剂型出现结晶、发霉、水油分层、异臭等情况，说明药品已经变质，不能再用了。请注意，如果栓剂发生软化，不用太担心，可放在冰箱冷藏室里保存，继续使用不影响疗效。

4.滴眼液、滴耳液

这2类药品开封后，最好在一个月内用完。如果药品出现变色、浑浊、结晶、有絮状物等情况，应及时丢弃，不要再用了。

5.糖浆剂、合剂、酊剂

一般来说，这类药物制剂呈清澈透明状，如果有少量沉淀，经过震摇后也可变得均匀。如果药品有很多沉淀物、块状物，或者出现霉变、涨袋、异味、酸败等现象，说明已经变质。

6.冲剂

正常的冲剂颗粒既干燥又松散，滚动起来很顺滑。如果冲剂出现粘连成团、潮湿结块现象，说明冲剂已变质。

7.胶囊

没有变质的胶囊，外壳坚硬光滑。如果胶囊的外壳有粘连、变形、变软等现象，说明里面的药粉已经发生泄漏，不能继续吃了。

8.片剂

通常，大家看药片表面就能发现问题。正常表面应该是光亮干燥，如果发现表面发生变色或出现花斑，外面包裹的糖皮有粘连、开裂现象，或者散发出难闻的臭味，说明药片已经变质，不能再服用了。

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