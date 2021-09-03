怀孕后这个动作不要做，可惜很多孕妈不知道

很多人看到孕妈的大肚子，都忍不住上手摸，就连准妈妈自己，有时也会摸一摸肚子感受一下生命孕育的神奇和即将做妈妈的喜悦。但育儿网小编要告诉大家，怀孕期间肚子真不能随便摸，赶紧来了解下：

乱摸肚子有风险！

1.孕晚期胎儿逐渐发育成熟，经常摸肚子会导致胎动次数变多，有可能发生脐带绕颈，严重影响胎宝宝健康和安全。

2.乱摸肚子会增加胎位不正的发生几率，有很大的安全隐患，甚至有可能导致难产。

3.频繁抚摸腹部，会提高早产风险。准妈妈的肚皮薄，胎宝宝可以感受到外界环境的各种刺激，经常抚摸腹部有可能引发假性宫缩，导致胎儿早产。

孕期出现以下情况，请不要摸肚子

为了保证胎儿健康成长，出现以下情况准妈妈千万不要摸肚子：

1.胎盘前置别摸肚子

一般来说，胎盘附在子宫前壁、后壁或侧壁上，而前置胎盘依附在子宫口周围。前置胎盘分为部分性、完全性和边缘性。正常情况下，胎儿娩出时，胎盘和脐带会继续为胎儿输送氧气和营养。宝宝出生后30分钟，胎盘才会脱离子宫娩出。

因为前置胎盘靠近子宫口，分娩时胎盘会遭到破坏，意味着提前切断了宝宝的营养和氧气供应，有可能引发宫内缺氧，甚至子宫大出血，危及母婴健康，因此一般来说前置胎盘的产妇需要剖腹产。

如果查出自己是胎盘前置，准妈妈千万不要随意摸肚子，以免引发意外。

2.胎动过于频繁，不要摸肚子

胎动频繁的宝宝原本兴奋度就较高，准妈妈摸肚子会让他受到外界刺激，进而干扰到正常的宫内生长环境，容易影响胎位或引发早产。

3.孕晚期不要经常摸肚子

孕晚期经常摸肚子，容易使子宫受到刺激引发假性宫缩，甚至引发早产。另外，孕29周后直至预产期，都不要拍打或推动肚子。

TIPS：

适当抚摸腹部可以增加和胎宝宝互动，对胎宝宝而言利大于弊。抚摸肚子是对胎儿的一种胎教，适当抚摸，不仅能加强胎宝宝和爸爸妈妈的亲子感情和情感交流，还能在一定程度上锻炼运动神经和触觉神经。

建议准妈妈在医生指导下进行抚触胎教，以免用力过猛。每次抚触时间也不宜过久，10分钟以内为宜。如果发现胎动不正常，应立即停止抚触，并打电话给医生询问或者去医院就医。

抚触胎教，这样做才正确

有两点需要注意：

1.抚摸孕肚动作要保持轻柔

抚摸孕肚有一定技巧，准妈妈应在医生的指导下进行，并注意观察胎儿的胎动情况。

2.抚摸时注意了解胎动是否正常

准妈妈抚摸孕肚时可以感受到胎儿的回应，进而了解他的状态和健康状况。抚摸可以给胎儿带来安全感，具有一定的积极效果。

反之，准妈妈抚触使胎动变得异常，甚至躁动不安，应立即停止抚摸。如果继续抚摸，有可能引发早产。

最后提醒大家，怀孕是一件令人高兴的事情，可以和亲朋好友分享，但一定要注意保护自己，不要让他人经常抚摸肚子，以免带来不必要的风险。

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