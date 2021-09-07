小家伙出口成脏，快这样“收拾”Ta！

有不少家长给我们留言，吐槽自家孩子不知道什么时候竟然学会说脏话了，不知道该怎么办。大家别着急，这就给您出招，赶紧来看一看吧~

1.采取不回应态度

事实上，无论孩子是说脏话，还是放狠话，都是他们发泄情绪的一种方式。孩子的情绪控制能力较差，说脏话可以简单而有力表达自己的情绪。如果爸妈此时表现的十分惊讶或愤怒，反而让他们获得一种“成就感”。

因此，最好的应对方法是“不回应、不愤怒，不打骂”。等自己和孩子都冷静下来后，再告诉孩子说脏话是不好的事情，有什么需要可以直接跟爸爸妈妈说，但不要说脏话。

2.远离说脏话环境

孟母三迁，目的就是为孟子提供良好的教育环境。生活环境中充满着污言秽语，孩子如何能“出污泥而不染”？大人经常说脏话，孩子们可能会觉得很有趣，然后进行模仿，他们甚至不知道自己说的是脏话。因此，父母一定要为孩子创造一个没有脏话的环境。大人自己不说脏话，并尽量避免让孩子听到脏话。孩子说的脏话是从哪里学来的，父母一定要查清楚，然后及时屏蔽这个模仿源。

3.多关心孩子

孩子说脏话，有可能是为了获得他人关注。知道孩子的想法后，爸妈可从这方面入手！孩子生气时，应及时察觉孩子的情绪变化，先把引起孩子愤怒的事情解决掉，然后再解决说脏话问题。处理过程中，家长一定要先冷静下来，如果自己的情绪都控制不住，又怎么能教育孩子呢？

4.通过绘本教育

有的孩子屡教不改，父母可以采取一种有趣的方式进行教育。例如，通过绘本讲故事来引导他不说脏话，或许会收到很好的教育效果。

5.告知“脏话”的含义

父母可以告诉孩子脏话的真正含义。比如，当孩子说“你是一头大肥猪”时，家长应该告诉他“肥猪”意味着不美丽，别人听了会非常不高兴。

6.进行适当批评

孩子总是说脏话，家长的批评很有必要，但批评一定要适度，最好采用“一对一”进行，不建议在公开场合批评他，以免伤害他的自尊心。父母批评时，语气要严肃认真，但不要对他发脾气。

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