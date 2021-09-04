pick这几点，让孩子变家务小能手

许多家长认为，大人可以完成家务，没必要让孩子参与，以免影响孩子正常学习。其实家长们没有意识到，让孩子做家务的目的是为了培养孩子各方位素质，让他健康成长，一起来了解下：

孩子学做家务，要注意培养这些能力

想要让孩子在做家务过程中收获更多，父母一定要注意培养他以下这些能力。

1.有条理性地分类与归纳

不少父母认为，孩子会做家务就行了，不必要求过高。但小编要告诉大家，家务中的归纳和分类，其实并不简单。爸妈要鼓励孩子学习这些复杂的家务，让他做事更有条理性。

2.自主解决问题

想要培养孩子解决问题的能力，家长一定要给他提供锻炼机会。孩子在做家务过程中会遇到各种琐碎问题，家长不要主动插手帮忙解决，要让他慢慢养成自主思考问题、自主解决问题的习惯。

3.培养家庭责任感

爸妈不要用金钱收买孩子，让他做家务，以免其形成“我受雇帮助你”的意识。父母要注意让孩子形成“我是家庭里的一份子，我有义务做这些家务”的意识。

父母如何引导孩子主动做家务？

1.培养家庭意识，懂得责任分担的道理

要让孩子明白家庭责任每个人都要分担，做家务是家庭中成员的义务。请注意，家务每个人都要分摊。如果爸爸从来不做家务，孩子有可能会以“爸爸不做家务”为理由抗拒做家务。

2.用心教导，多鼓励他

对父母而言，有些事情做起来很容易，但在孩子眼中，做好这件事有很大困难。所以，父母教孩子做家务时一定要有耐心，如果孩子一开始表现不佳，千万不要训斥他，应多多鼓励慢慢教导。

3.让孩子陪你做家务

家长偶尔也可以撒撒娇，让孩子陪你做家务，相信会激发孩子柔软的一面，陪伴你一起完成哦~

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