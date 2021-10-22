具备这几个特征，你就可以和另一半迈入婚姻殿堂啦！

很多人心里都会有这样一个疑问，我和另一半什么时候适合结婚呢？是26岁？28岁？还是存款达到六位数或七位数？事实上，以上这些标准都不重要，重要的是男女双方是否足够成熟，可以一起面对婚后生活的各种酸甜苦辣。男女双方是否适合结婚，可以从是否具备以下特征进行判断，赶紧来看看吧~

1.做事沉稳

了解一个人最好的方法就是，观察他在压力和冲突中的反应。情绪管理能力不强的人，遇到不顺心的事有可能会选择逃避，也有可能出现过激的情绪反应，甚至有可能做出自残或伤人的行为。

人遇到不如意的事情出现情绪反应是正常现象，关键在于如何消除这些不良的情绪反应。做事沉稳的人习惯于理性思考，可以客观地对待发生在自己身上的事情，在挫折中吸取教训，让自己变得更出色。

2.健康的自尊

众所周知，平等的夫妻关系会让婚姻持续更长时间。婚姻出现问题，不是一方控制欲太强，而是一方自尊程度太低。

在心理学上，自尊的定义有两个要素，一个是自我能力，一个是自恋程度。一个讨厌自己，觉得自己一无是处的人，可能会对另一半言听计从，在人生重大决定上容易举棋不定，或者遇到困难就退缩不前。

3.对人体贴

爱情的基础是男女双方的情感联系，如果没有这个情感联系，就算住在一起也只能是室友，而不是夫妻。而加强情感联系的一种方法就是对人体贴入微，比如对方不高兴时专心倾听、适时称赞对方的优点、偶尔为对方跑腿、提醒对方明天要做的事等。一项研究发现，夫妻双方对人体贴，婚姻的幸福感会大幅提升。

4.相互支持

最佳的灵魂伴侣，就是能支持你追求理想的人。在追逐梦想的道路上，ta可以给予你鼓励和支持，尊重你的决定，在需要时及时提供帮助，并真心地为对方感到骄傲自豪。

一段不健康的夫妻关系，是你不能比我强；而一段健康的夫妻关系，是男女双方一起携手变好。

5.生活独立

夫妻关系是否和谐，在很大程度上由男女双方相处时是独立或共生决定。如果男女双方中有一人的快乐、安全感、生活起居、经济来源等都全部依赖另一人，那么这段关系中是在索取和讨好建立起来的。被依赖的一方可以照顾好自己，能够在独处中获得快乐，能尊重对方的独立空间；而依赖的一方做不到以上这些。

正如佛洛姆在《爱的艺术》中所指出的那样：“‘不成熟的爱是，我爱你，因为我需要你；而成熟的爱是，我需要你，因为我爱你。”

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