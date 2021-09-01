一次成功！零失败三角椰蓉酥

今天做的是最近火得一塌糊涂的、大小朋友都喜欢的三角椰蓉酥，第一次做就非常成功！酥到掉渣了，真的太好吃啦！宝宝一连吃了10个！烘焙小白也能轻松get！几步就能搞定，赶快试试呀~

准备食材：

黄油100克，糖粉40克，盐1克，鸡蛋40克，低筋面粉150克，椰蓉100克。

具体做法：

1.准备好所有食材。黄油常温软化10分钟左右，加入糖粉搅拌均匀，用打蛋器打发至黄油蓬松发白，再分3次加入鸡蛋液打发均匀。

2.加入过筛的低筋面粉，加入椰蓉搅拌成团，用保鲜袋整理成三角形，放入冰箱冷冻一个小时，切片。

3.滚一圈椰蓉，然后摆入烤盘，放入提前预热好的烤箱，中层180度烤20分钟左右，至饼干周围上色即可。烤的时候满屋飘香，我都忍不住地流口水了。

小贴士：

1.整理形状的时候用手或者刮刀辅助一下，也可以弄成其它形状，切片的厚度最好一致。

2.烤箱温度根据自家烤箱脾气决定，最后几分钟盯着一点，不要烤焦了。

3.放冰箱冷冻的时间不要太长，不然容易切碎。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)