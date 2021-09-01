输在起跑线的他，逆袭收获6枚奥运金牌，成为刘德华挚友

东京奥运会已经结束一段时间了，但运动员们奋勇拼搏的身影却似乎还在眼前。

在观众们心中，他们都散发着光芒，出场自带国歌背景音，令人忍不住心潮澎湃。

但是你知道吗？还有一些运动员，即便他们同样身披国字战袍，同样在赛场上挥洒汗水，甚至同样站在领奖台上奏响国歌，却很少有人知道他们的名字。

他们就是残奥运动员。

最近有部电影《妈妈的神奇小子》，讲述的便是残奥运动员苏桦伟的故事。

输在起跑线上，却赢了人生

8月24日，东京残奥会正式开幕。苏炳添发了一则微博，向大家介绍了他自己心中的“苏神”。

让苏炳添为之喝彩的苏桦伟，他到底是谁？

苏桦伟，参加过4届残奥会，夺得过6枚金牌，是目前男子100、200米T36级残疾人世界纪录保持者，至今无人打破。

他最后一届残奥会是08年的北京残奥会，这一年，他代表我国拿下主场首金，人称“神奇小子”“中国阿甘”。

1996年，15岁的苏桦伟第一次参加世界级的比赛——亚特兰大残奥会，他和团队一起拿下了男子4×100米接力（T35-38级）比赛的金牌。

1998年，在残疾人世界田径锦标赛中，苏桦伟收获了人生中第一枚个人金牌，这让他意识到努力真的会有收获。

2000年，悉尼残奥会，他一口气报齐了100米、200米、400米、4X100米和4X400米的比赛项目。也收获了男子T36级100米、200米、400米跑的3枚金牌，并和团队一起拿下了男子4×100米接力（T35-38级）铜牌，刷新了当时的残奥会世界纪录。

他在赛场上的表现不仅震惊了所有观众，也同样吸引了刘德华的目光。那一年，华仔作为中国残奥会形象大使，坐在看台上，看完了比赛全过程。

脑痉挛，在母亲陪伴下学会走路

1981年，苏桦伟出生在中国香港。妈妈给他取这个名字，是希望他“像白桦树茁壮成长”。

可惜天不遂人愿，苏桦伟黄疸入脑患上“脑痉挛”。虽然保住了性命，却落下了弱听、痉挛、口齿不清、学习障碍等，可能终身都难以自理。

小小的苏桦伟需要戴着助听器，说话含糊不清，肌肉萎缩迟迟学不会走路，被其他孩子嘲笑、奚落。

没有学校愿意接收这样的孩子，妈妈就把他带在身边，一起打工，也受到了不少白眼。

面对不公的命运，她绝望过，赌气过，大喊过“你走给我看，不然我们就一起去死”，她也真的尝试过——

为了逼孩子学会走路，她将孩子放在工厂的流水线上，打开了传送带的开关。眼看着就要被卷进机器了，孩子却依然站不起来。她绝望地关掉开关，忍不住啕嚎大哭起来。

她哭的并不是自己的付出，而是即便在这样的生死关头，孩子也学不会站立，那么可能他这一生都无法直立行走。

可能是奇迹，可能是命运，最后苏桦伟小心翼翼站了起来，迈出了人生第一步。

这一步，妈妈等了三年。她始终没有将孩子当成一个残障的孩子那么看待，她不愿意孩子一生都活在别人的同情可怜施舍中。

有位店主看母子俩可怜，想免费请孩子喝水，她指向几个玩耍的正常孩子，质问老板：“为什么你要请他喝，不请他们喝？”

她告诉孩子，“所有人都不把你当成普通人，那你就做个不普通的人。”

走得比别人慢，但跑得比别人快

天无绝人之路，一次很偶然的机会，妈妈发现苏桦伟虽然走得比别人慢，但跑起来却要比别人都快。

13岁时，苏桦伟被教练挖掘，进入香港残疾人田径队，练习短跑。

对于苏桦伟这样的孩子来说，短跑并不是一件容易的事。肌肉痉挛，他无法灵活控制自己的身体，四百米的弧形跑道跑下来，往往是跌得一身伤。

为了让孩子掌握平衡感，学会控制肌肉，妈妈陪他脚踩鸡蛋盘，爬楼梯锻炼。

为了让孩子跑得更快一点，妈妈站在终点，朝他微笑挥手，“望着妈妈，set、go！”

苏桦伟弱听，鸣枪起跑总是比别人慢。在人生的赛道上，他已经输在了起跑线，难道在短跑的赛道上，他又要因为起跑而输吗？

不，他决心用努力弥补不足。

苏桦伟与火车赛速度，在窒息中加速奔跑，突破极限。输在起跑线不重要，重要的是知道终点在哪里！

他不断告诉自己，“我知道我起步比别人慢，所以我才会更拼命在后面追上来，就像我的命一样！”

他不断鼓励自己，再难也要坚持奔跑，再辛苦也要全力冲刺，因为妈妈在终点等着他。

在付出了常人难以想象的艰辛努力后，他终于漂亮地逆袭人生。参加4届残奥会，收获6枚金牌，成为了传奇。

而每一场比赛，妈妈也都站在终点，亲自见证孩子的夺冠时刻。

生活的重担，妈妈替你扛

一刹那的光辉不是永恒，生活总要继续。苏桦伟比赛拿到的奖金，不足以支撑家庭的开销，于是刘德华就让他去公司上班，尽量帮助他。

在电影中也可以看到，苏家只有一个狭窄的房子，爸爸生病后，妈妈一个人要打四份工才能维持生计。

心疼妈妈的苏桦伟于是决定放弃跑步，去送快递。

生活的琐碎艰难排山倒海一般袭来，天赋和梦想显得不堪一击。

好在他有个神奇的妈妈，知道他的梦想是在家门口赢得奥运金牌，替他做了决定，继续跑。

你只管全力去跑，生活的重担，妈妈来扛。

那是2008年，他夺得了中国的首枚金牌，妈妈站在看台上，眼里噙满了泪水，一时间，心酸，难过，期盼，骄傲，所有的情绪一起涌上心头。

电影的最后，放了苏桦伟夺冠的画面。

我想这部电影不仅能够呼吁大家关注残疾人群体，更能让大家明白，即便孩子输在起跑线也没有关系，只要用爱去培养，每个孩子都会有属于自己的未来。

当然，苏桦伟也能激励着我们每个人，输在起点又如何？努力坚持拼搏不放弃，总会赢在终点！

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