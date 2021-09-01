衡水中学校长之子被举报“高考移民”：喊着教育公平的人亲自砸碎公平

谈论起高中这个话题，一定有一所绕不开的学校——衡水中学。

作为顶流高中，衡水中学的一举一动都备受瞩目，仿佛自带热搜体质。还记得那个扬言要“拱城里白菜”的衡水学生吗？

一波未平一波又起，衡水中学校长之子被举报“高考移民”，再次引发热议。

01

高考移民，其实是一个老生常谈的话题了。如果说河北的高考竞争是地狱困难模式，那西藏简直称得上简单模式。

就拿今年来说，河北理科本科批录取分数线412分，文科本科批录取线454分。而西藏自治区理科类普通本科汉族考生只需305分，重点本科录取线也仅为415分；文科类普通本科汉族考生的录取线325分，重点本科录取线448分。

如果一位理科生今年取得了416分的成绩，在河北刚够得上本科线，在西藏已经可以上重本；如果一位文科生今年取得了450分的成绩，在河北甚至还不够上本科，但在西藏已够格录取重本。

更不用说，西藏用的还是公认难度最低的全国三卷。网传相比全国一卷的水平，同一考生使用全国三卷，分数可提高60分以上。

如此巨大的分数差异公平吗？公平。相比起其他省份，西藏的师资力量与教学资源显然有限，当地的孩子要付出巨大的努力，才能够跟得上教学内容。

然而高考移民者不是。他们来自教学资源丰厚的地区，享受了优秀的教育水平，还要无耻地挤占本该属于藏区的录取名额。

以郗校长之子为例，他高中三年就读于河北衡水中学。

这所享有“高考工厂”之称的名校，汇集了河北甚至附近几个省市的优等生和名门，配备拥有多年高考经验的名师，加上做不完的题、上不完的课，货真价值的“魔鬼训练”，培养出了很多名校学子，甚至被称为“清华、北大的摇篮”。

可想而知，在这样的环境中苦读三年，再去与藏区学子们同场考试，这不是公平竞争，这是单方面的实力碾压，是毫无人性的降维打击。

02

那么郗校长之子郗某的高考移民手续合规吗？

根据政策，援藏干部在西藏工作满三年，同时子女在西藏落户的，可以在藏参加高考。郗某2018年加入西藏户籍，然而郗校长却并未满足援藏三年的条件。

2016年7月到2018年4月，他在西藏阿里地区教体局担任职务，随即出任衡水中学校长。事实上，如果他多留一段时间即可满足条件，只是这样便会错失校长宝座，仕途不等人。

抛开援藏干部这条路，如果郗某去西藏读一年书，学籍满一年，那他也是可以在西藏参加高考的。然而根据资料显示，他三年均在衡水中学就读。

郗校长是位精打细算的人，他既不想影响自己的仕途，又想要为儿子创造美好的未来，最后得到的结果是一场空。

郗某高考分数605，传言本欲报考清华，但因为这封举报信，已经被取消了高考资格。显然，这件事也势必会影响郗校长的仕途。

网友们发现，就在郗某高考前，郗校长在接受媒体采访时，还曾公开表示：“高考是最公平的考试，无论学生们家庭条件如何，高考面前，人人平等。”

多么讽刺！嘴上说着“教育公平”，却不择手段钻空子，让自己的孩子走捷径，亲自砸碎公平。

03

这件事被揭发了，他们也得到了应有的惩罚。然而如果这件事无人知晓无人发声呢？

郗某便会因为父亲的手段顺利入学，而那些克服重重困难的藏区学子，那些寄希望于高考改变人生的穷苦孩子，则只能眼睁睁看着自己的名额被挤占，看着自己的人生被夺走。

这公平吗？

而享受特权的“郗某”们长大后，会不会习惯不正当竞争，会不会无可挽回地成长为“精致的利己主义者”？有这样一位以权谋私的父亲，我们很难相信他丝毫不受影响。

如果我们仍然只看重分数，甚至“唯分数论”、“唯金钱权势论”，只会给孩子起到坏的榜样作用，让孩子也变得势利，让孩子变成自私自利的人。

如果接受最好的教育、进入名校占尽优秀资源的人，都是这样的利己主义者，未来的希望又在哪里呢？

郗校长的行为，无疑触动了我们脑中那根“教育公平”的神经。教育公平化和教育均衡化是时代的趋势，虽然很难彻底做到，但我们一直在努力。

教育公平，不是喊喊口号而已。在现阶段，通过受教育改变自身命运几乎是所有家庭，特别是寒门学子们的奋斗目标，也是他们希望的源泉。

教育公平，是整个社会公平的基石，愿每一个孩子都能获得教育公平！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)