花钱买回来的益智玩具，正在扼杀你家宝宝的语言能力

上周朋友家宝宝过生日，想着给送个生日礼物。打开某软件开始挑选，品种繁多，难以抉择。

除了传统的玩具，现在市面上比较常见的就要数益智电动玩具了。无论是自家，还是朋友家，但凡有娃的家庭，一定会有这么几件玩具。

从以前只会唱“生日歌”的玩偶，到现在内置英语、古诗的小猪佩奇，益智玩具的外形和功能也在与时俱进。

看似益智，可以教会宝宝很多知识，但其实这些玩具不仅起不到开发智力的作用，甚至还会耽误宝宝的语言、智力发育。

益智玩具，只会消耗专注力

家有益智玩具的爸爸妈妈们，不妨拿出你家的玩具来看看，是不是带有灯光、会说话、有音乐？

2015年发表在JAMA Pediatrics杂志上的一项研究发现，长期玩这类玩具，宝宝的语言质量和数量都有所下降。

这项研究主要的研究对象是10-16个月大的宝宝。研究人员发现，当他们玩益智电动玩具时，和爸爸妈妈的互动显著下降。当他们玩积木、布书时，和爸爸妈妈的语言交流就会增多，尽管大多数都是无意义的只言片语。

当然，有些家长会认为，虽然宝宝和爸爸妈妈交流少了，但是听着益智玩具播放的儿歌、古诗和英文，也能练习听力，提高知识储备量。

现实可能要让家长们失望了，并不能。

这类玩具一般打着简单易操作的旗号，减少和宝宝的互动。比如选择儿歌模式，那么玩具就会一首儿歌接一首儿歌唱下去；选择故事模式，玩具就会连续不断讲故事，但是不会问宝宝喜不喜欢这个故事，喜欢哪个角色，为什么喜欢。

可以说是和宝宝毫无互动，即便宝宝对某个故事、某首歌有自己的想法，玩具也不会在乎和谁交流，无情扼杀宝宝的自主思考和交流机会。

宝宝和玩具的唯一互动，可能就是对于功能键的探索。当宝宝弄清楚每个键的模式后，这个玩具对于宝宝的吸引力也就基本消失了。而这种简单乏味的互动，只会消耗宝宝的专注力，对开发宝宝想象力、创造力并没有帮助。

另一方面，虽然这类玩具对于宝宝智力发展毫无益处，但它们往往都有可爱的外表和酷炫的闪灯，能够迅速吸引宝宝的兴趣。

当家长们在宝宝的嚷嚷下付款带回来后，很快宝宝就会对它们失去兴趣，转而被更新更酷炫的玩具吸引。

而当宝宝习惯这些简单酷炫的玩具后，就会对积木、布书这类需要专注力的玩具失去兴趣，养成浮躁的性格，不利于日后的学习。

父母高质量陪伴图鉴

吵闹浮夸的益智电动玩具对于宝宝并无益处，但是当我们十分劳累时，用它们短暂吸引宝宝的注意力，还是很可靠的~

再说了，宝宝都爱这些益智玩具，家里也不可能一款都没有，不必看完文章就去丢玩具，只要注意别让宝宝一直玩就行。

事实上，宝宝最好的“益智玩具”，正是我们。但是身为家长，并不总是有时间陪伴孩子，那么我们该如何高效陪伴呢？

亲子阅读，多给正面反馈

想要开发宝宝智力，建议大家多进行亲子阅读。

可以从简单的识色卡、认字卡开始，让宝宝说说自己看到了什么。无论宝宝给出了什么反应，多夸赞多奖励，尽可能给宝宝正面反馈。

宝宝得到夸赞就会越来越主动，越来越积极，从而表现得更好，得到更多夸赞，形成学习的良性循环。

多点耐心，多点重复

宝宝的大脑还在发育中，如果把我们的脑内反射比作高速公路的话，他们的公路还处于修建中，所以对于信息的处理速度比不上成人。

当我们对宝宝说话时，他们需要更长的时间去反应，因此在和宝宝交流时，不要语速太快，慢一些，多给宝宝一些耐心，多重复几次，帮助他们更好理解。

多鼓励孩子开口

提高语言能力只有一种办法，那就是多说。身为家长，不要打击宝宝开口交流的热情。

即便宝宝的表达不对，也不要直接斥责“你说的不对”，而是用正确的语序、发音给宝宝示范一遍。人类的本质就是复读机，宝宝会跟着你再重复一遍，无形中就会纠正错误。

在和宝宝交流时，也可以为宝宝补充更多细节。比如宝宝指着布书上的猫对你重复“猫猫猫”，你就可以描述更多，“真棒！那是一只肚肚朝下晒太阳睡着了的橘色猫猫，它好胖呀！”

长此以往，宝宝的表达能力就能得到训练和提高。

再多的玩具，也比不上家长的陪伴。掌握这些高质量陪伴技巧，和宝宝一起成长吧！

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