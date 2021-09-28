男孩有这些表现，长大后不好找对象~

俗话说：“三岁看大，七岁看老”。也就是说，孩子的成长趋势，在3岁时就可以看出些许端倪，7岁时基本已经定型，尤其是在性格方面。所以，家长一定要从小关注孩子的性格培养。如果你家男孩子有以下几点性格特征，可要注意了哦，将来找女朋友可就不容易了~

1.自私自利

有的男孩从小就比较自私，总想着把所有物品都占为己有。就算是好朋友，一旦和利益沾边，就不顾情谊，唯利是图。这样的男孩子别说女朋友，朋友都难交。

2.喜欢说脏话

总是出口成“脏”，很难受到周围人的喜爱，如果你家孩子有冒脏话的习惯，一定要及时制止。

3.性格孤僻

有的孩子性格孤僻，不合群。性格孤僻的孩子内心脆弱，日后处境会也容易变得糟糕，他们渴望和他人交往，但又担心遭到伤害。在这样矛盾的心理下，孩子常常把自己的内心封闭起来，很难交到朋友，也很难交到女朋友。

最后，还要提醒大家一下，让孩子成为一个性格乐观、可爱的人，父母也要以身作则，当好榜样，矫正自己的坏习惯。

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