孩子有牙医恐惧症，怎么办？

有的孩子一听到牙医就很恐惧，不喜欢治疗器械在嘴里发出的声音，看牙医时常常会哭闹不配合。面对这种情况，爸爸妈妈该怎么办才好呢？今天小编就来教大家正确的应对方法，赶紧来看看吧~

1.带宝宝看牙前，父母先调整好心态

很多时候，父母反而更焦虑更紧张。宝宝第一次去看牙医，家长要告诉他治疗流程并帮助他熟悉医院环境。第一次看牙获得轻松又愉快的体验，宝宝将来更容易接受比较复杂的治疗。

宝宝看牙时哭闹不愿配合，爸爸妈妈要予以理解，千万不要表现出焦虑情绪。建议大家让宝宝从涂氟、简单口腔检查或者轻微龋齿开始，慢慢接受医生看牙。

2.看牙前，给宝宝合理的心理预期

家长可以通过阅读绘本让宝宝明白，为什么要去看牙医和看牙医的过程。父母千万别跟宝宝说看牙时不会感到疼痛，要告诉他看牙时会有少许不适但可以承受。宝宝有一个合理的心理预期，看牙时会更加配合，不容易发生哭闹。

3.根据情况采取行为管理

带宝宝去医院看牙，父母要积极配合医生，给宝宝当一个好榜样。有的宝宝在治牙时配合度较差，医生会根据宝宝的性格采取不同的治疗策略。比如，聊一聊宝宝感兴趣的话题、说一说各种治疗器械的功能和作用等，从而吸引他的注意力。

有的宝宝依赖性较强，父母在场时各种哭闹不配合，父母不在时反而愿意听从牙医的指示。出现这种情况，医生通常会让爸爸妈妈离开诊疗室。有的宝宝看牙时哭闹，医生有时会突然提高嗓门，瞬间吸引他的注意力使其哭闹暂停，完成关键的治疗步骤。

总而言之，家长要做好准备工作，积极配合医生，帮助宝宝顺利完成牙科治疗。

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