孩子咳嗽，吃什么好得快？

孩子咳嗽，家长除了要对症治疗外，还要注意饮食调理。那么，宝宝咳嗽期间，吃哪些食物咳嗽好得快呢？赶紧来看看吧~

宝宝咳嗽期间不能吃的食物

1.甜点、蛋糕

甜点、蛋糕等食物的含糖量较高，宝宝吃了后会使呼吸道中痰液增多，咳嗽会更厉害。另外，蛋糕含有大量反式脂肪酸，会增加肠胃的消化负担，咳嗽期间更要少吃。

2.油炸类食物

油炸类食物含有大量热量，宝宝咳嗽时吃不仅会加重肠胃的负担，还会生热生痰，导致咳嗽久治不愈。宝宝咳嗽期间，妈妈要给他吃一些清谈食物，烹饪方式以蒸煮为主。

3.海鲜类食物

不少妈妈认为，宝宝生病时要及时补充营养，便买来一些海鲜类食物给宝宝吃。其实，海鲜类食物的蛋白质含量较高，宝宝咳嗽期间吃会加重肠胃的消化负担，导致咳嗽变得更严重。

4.过咸的食物

宝宝吃过咸的食物会使口腔中唾液含量减少，导致病菌趁虚而入，进而引发呼吸道感染，加重咳嗽症状。另外，宝宝摄入过多盐分，会增加肾脏的代谢负担，不利于肾脏健康，增加成年后慢性病的患病风险。

宝宝咳嗽吃什么好的快？

宝宝咳嗽吃什么食物好得快呢？

1.梨子

梨子含有蛋白质、脂肪、钙、果糖、苹果酸、胡萝卜素以及多种维生素，具有清热、解毒、润肺等功效，有助于缓解咳嗽症状。

2.枇杷

《本草纲目》记载，枇杷具有“止渴下气，利肺气，止吐逆并渴痰”的功效，对宝宝咳嗽有狠好的缓解效果。提醒大家，枇杷的外皮很脏，给宝宝吃之前一定要把表皮处理干净。

3.大蒜

中医认为，大蒜具有温中健胃，杀虫解毒的功效，并且具有保护肝脏和心血管的作用。宝宝咳嗽时，妈妈可以用大蒜煮水给宝宝喝，有助于缓解咳嗽症状。

4.西红柿

西红柿具有清热解毒、生津止渴、健胃消食、增进食欲的功效，有助于缓解宝宝的咳嗽症状。另外，西红柿中含有的番茄素具有杀菌作用，可以帮助宝宝抑制细菌滋生，从而减轻炎症。

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