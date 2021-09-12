小宝贝突然不吃奶粉，赶紧查查奶粉有没有选对！

不少妈妈在混合喂养时常常会碰到一个难题：宝宝突然不吃奶粉，怎么哄都不管用。别捉急，下面将告诉大家该如何处理。

宝宝突然不吃奶粉怎么办？

宝宝突然不喝奶粉有很多原因，常见的原因有不喜欢奶嘴、不喜欢奶粉的味道、有口腔疾病，喂养方法不当等。

如果混合喂养宝宝突然不吃奶粉，大家就要考虑是否要改变奶粉的味道或观察宝宝的口腔是否有问题。另外，宝宝喝奶时，不妨和他进行目光交流，来增进亲子感情。

如何为宝宝选择合适的奶粉

1.挤压包装看是否泄漏

不管是罐装奶粉还是袋装奶粉，为了延长奶粉的保质期，厂家都会在包装中加入一定量的氮气。由于包装材料的不同，罐装奶粉的密封性能较好，氮气不易泄漏，能有效抑制各种细菌的生长，而袋装奶粉阻气性能较差。购买袋装奶粉时，记得用双手挤压包装袋。如果袋子中有漏气，漏粉或无气体，说明袋装奶粉存在潜在的质量问题，请不要购买。

2.检查奶粉的制造日期和保质期

一般来说，罐装奶粉的制造日期和保质期会印在罐底或罐体上。袋装奶粉的制造日期和保质期通常标记在袋子的侧面或封口处。购买时要注意检查生产日期和保质期，从而判断奶粉是否可以给宝宝食用，千万不要购买过期的奶粉。

3.查看奶粉包装上的产品说明

罐装奶粉和袋装奶粉都会在包装上标明配方、性能、适用对象和食用方法。通过查看食品说明书，可以判断奶粉是否满足自己的购买要求，以免发生买错奶粉的尴尬。

4.根据宝宝的月龄选择奶粉

宝宝在不同阶段生长阶段，所需的营养也有所相同。根据宝宝的生长发育特点，厂家会生产出不同阶段的奶粉。一般来说，奶粉分为1段0-6个月，2段6-12个月，3段12-36个月。大家在选购时，应根据宝宝的月龄选择不同阶段的奶粉。

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