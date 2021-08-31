这坑爹的娃，怎么那么可爱呀~

哈哈哈，吴费曼又上热搜了！

这次就很离谱，比给偶像周杰伦发私信被拒更好笑呢~

来看他本人的吐槽“震惊！……吴费曼一个被无蒸鱼贴吧拉黑的男人”！

谁让你跑到吴镇宇贴吧叫嚣撒野，给你爸吴镇宇粉丝发这样的私信：吴镇宇好丑！

可不就被认定是黑粉一枚，被立刻拉黑+举报了。

当然了，吴镇宇贴吧的主人道歉了。

然鹅，贴吧到现在都没找到在哪儿能解除举报，吴费曼郁闷了！

更搞笑的是，吴镇宇亲自下场，5个“对啊”附和一网友留言：吴费曼好丑。

吴费曼一下被“激怒”了，正式决定做吴镇宇的头号黑粉，还打算做吴镇宇的黑粉聚会。

吃瓜群众们不嫌事大，纷纷强烈要求加入。

后续是第二天一早，不爽的吴费曼又发了一条微博，说自己原本准备退休，没想到一直被蹭热度，所以决定向老爸宣战。

于是，父子俩又吵了一轮。吴费曼“怒怼”老爸吴镇宇：赶紧退休回海里。

笑死了！喜剧人石锤！

想当年，费曼还是个腼腆可爱的小朋友。

即便是不慎落水，脸被擦伤，也没向人求助，还不敢告诉爸爸，只是尴尬地笑。

只有爸爸吴镇宇凶他时，才会感到委屈，但也会强忍着打转的眼泪。

讲真，当时吴镇宇带娃确实很强硬。

而且，在听到儿子“不喜欢爸爸严厉，希望他温柔点”的心声，还是坚持不改变“不会因为儿子不喜欢，就改变自己的教育方式，因为如果自己一直是温柔笑嘻嘻的，突然在孩子18岁长大之后，因为一个错误再大发脾气，从此再也无法挽回了。”

话是这么说，但吴镇宇意识到儿子性格内向，有慢慢开始转变育儿方式，投入了很多的爱和陪伴。

这才有了现在这个搞怪的吴费曼啊~

翻开费曼的某博，含“爸”量real高。

一开始吐槽归吐槽，“爸爸”还是有在叫。



但很快，称呼变成了“吴镇宇先生”“骚老头吴镇宇”等等，怼力up up up！

后来，干脆搞个黑称“无蒸鱼”

日常黑是基本操作：

还各种P图：

现在广为流传的各种吴镇宇搞笑图片、视频，很多都是出自吴费曼之手啦~

一见网友有需求，爽快接单：

各种恶搞停不下来，曾一举把吴镇宇送去了热搜呢~

有啥能黑吴镇宇的消息，反手就是一个赞。

总之，费曼活跃得像是个职黑，爸爸吴镇宇的专属职黑。

大概怼人是刻在基因里的，吴镇宇怼儿功力不俗。除了晒丑照：

还吐槽儿子腿短，胖，并且起了个黑称“胖妞”。（ps：那张吴镇宇跳印度舞的神图就是吴费曼对被叫“胖妞”的回击）

什么摄影技术太烂。

反正，抓到机会就怼回去。

让我直播减肥，你才需要吧~

不仅如此，还狠批儿子吴费曼空有流量，毫无表演天赋，连喜怒哀乐都演不出来，比同龄童星差远了。

说完笑开了花！这……亲爸无疑了！真“父慈子孝”也~

相比其他“星二代”，拥有各种才艺，拿下多项奖项，爱好P图、做视频和看动漫的费曼似乎不够优秀。

志向也不一般，竟然是做虚拟主播，通俗点理解，就是网红。

对此呢，吴镇宇态度竟很温和，虽然不懂搞什么，但不仅接受良好，有时候还会转发儿子的P图，时不时跟他互动。这份认同好棒！

对啦，费曼虽然日常卖力坑爹，但也会帮爸爸吆喝、宣传，给爸爸打call。

看亲子相处并不只有鸡飞狗跳、一地鸡毛，即便孩子处于zui难搞的青春期也是如此。

最后，作为吃瓜群众的我只想说，费曼童鞋，你和无蒸鱼的“有爱”互动再多一点吧。

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