简单五步，口水疹拜拜！

宝宝经常流口水正常吗？多半是正常现象，大家不用太担心，但妈妈们一定要注意护理，以免宝宝患上口水疹！下面，就来给大家分享几招：

宝宝为什么会得口水疹？

护理不当

宝宝额口水中含有多种消化酶，如果长时间停留在皮肤上，就会损害皮肤角质层，不利于皮肤健康，进而刺激皮肤引发各种症状。

过度护理

宝宝流口水，妈妈需要及时帮他擦干，但千万不要护理过度，以免影响皮肤健康。宝宝皮肤娇嫩，过度擦拭会在皮肤上留下各种小划痕。宝宝口水疹久治不愈，有可能是这个原因造成的。

如何有效预防口水疹？

1.保持干燥和清洁

保持干燥和清洁对预防和护理口水疹非常重要！宝宝流口水时，妈妈应及时擦干，但千万不要使用湿纸巾！建议大家用棉毛巾轻轻擦掉宝宝的口水，但不要来回擦拭！

如果家里有口水巾，也可以使用口水巾，但一定要记得经常清洗和更换，特别是对于已经有口水疹的宝宝，以免发生细菌感染，加重口水疹。

2.勤剪手指甲

皮肤上长口水疹，会让宝宝感到很痒，忍不住就会用手抓。如果宝宝指甲太长，很容易就会划伤皮肤引起感染，导致口水疹变得更严重。因此，妈妈要经常帮宝宝剪宝宝指甲。

3.用橄榄油代替护肤霜

想要让宝宝远离口水疹，橄榄油会比护肤霜更管用。宝宝睡觉时，妈妈可以在他的嘴周围涂抹橄榄油。如果家里没有橄榄油，也可以使用凡士林。涂抹后，橄榄油会将皮肤和口水进行有效隔离，使受损皮肤恢复正常。

4.锻炼吞咽能力

宝宝开始吃辅食后，妈妈要让他学会吞咽动作。宝宝嘴里有口水可以及时吞咽，流出来的口水就会变少，患口水疹的风险就会降低。

5.注意逗弄方式

父母千万不要捏捏脸颊！脸颊上有唾液腺，经常触摸，会使唾液腺遭到反复刺激，导致口水分泌增多。

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