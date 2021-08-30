“我把儿子夸成了倒数第一！”深夜看到这位妈妈的哭诉，我再也睡不着……

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“我把儿子夸成了倒数第一！”

公众号@凯叔讲故事 一位妈妈讲述了自己的故事，夜深人静时看到，心里感慨颇多，再难入睡。

跟很多80后90后妈妈一样，这位妈妈也是在老一辈“打击式教育”中长大的，敏感和自卑就像刻进了骨子里。

当她有了孩子，她暗暗发誓，一定不会让孩子走自己的老路。

她要用“肯定式教育”培养出一个自信阳光的孩子。

于是，各种夸奖的语言，成了她天天挂在嘴边的口头禅。

儿子歪歪扭扭地学走路，夸他：“你真棒！”

儿子咿咿呀呀地学说话，夸他：“真聪明！”

儿子狼吞虎咽地自己吃饭，夸他：“你好乖！”

上学后，儿子果然表现得很聪明，尤其是数学，老师都说他脑子转得快。

她的夸奖更是停不下来，“你好优秀”“你真厉害”，信口拈来就是一句夸奖。

直到……

儿子为她捧回来一张数学试卷，红色显眼的69分刺痛了她的双眼。

“卷子最后一面有两道大题我没看见。”儿子支支吾吾地解释。

可是试卷上最后一题明明有他写过又擦掉的痕迹。她正想质问，儿子却哇的一声哭出来：

“妈妈，如果我不聪明了，你还爱我吗？”

她一下子愣住，这才意识到：这些年来频繁过滥的夸奖，竟是害了儿子！

很多被她忽略的小细节，一点一点浮现在她的眼前：

同学花了3小时背下一篇课文，被老师表扬，他回家提起此事，语气里满满的不屑；

经常跟同学炫耀自己回家最多做半小时的作业，8点半就准时睡觉。

……

妈妈的夸奖给他盖上了“聪明”的印戳，他为此沾沾自喜，又小心翼翼地守护着这个印戳。

人家花3个小时背下的课文，我看几遍就会背了！

人家花几个小时完成的作业，我用不了半小时！

可是光靠聪明能走多远呢？现实终会给他浇上一盆冷水。

看到这个故事，我忽然想起斯坦福大学的一个研究，他们通过多年追踪，最后发现：

被过度表扬的孩子，将维持自己的聪明形象变成了头等大事。他们变得不愿意冒险尝试没有把握的事情，也不愿意承受失败的体验。

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你的夸奖，可能有“毒”

如今赏识教育越来越受到家长的追捧，为了让孩子更加自信，家长都毫不吝啬地夸奖孩子。

但是，过度的夸奖或是不恰当的夸奖，也容易妨碍到孩子的成长。

1.过度夸奖，会让孩子有心理负担

总是活在家长夸奖中的孩子，会更加害怕失败。怕父母觉得自己不完美。就像上面那个妈妈的故事里，儿子数学考了69分，就变得惶恐不安，因为他担心他一旦不聪明了，妈妈就不会像以前那样爱他了。

2.过度夸奖，会让孩子依赖外界评价

被夸奖“喂”大的孩子，一旦脱离了这种环境，很可能说放弃就放弃，甚至会产生自我怀疑、焦虑不安等负面情绪。

朋友的女儿从小被宠着长大，经常被夸奖“你真棒”。年幼的孩子也不知道自己哪里棒，反正就是棒棒哒。

直到上了幼儿园，有一次跟着其他小朋友一起学跳舞，怎么跳都没别的小朋友跳得好看，老师也没夸她。

她沮丧着小脸回到家，跟爸爸妈妈说：“我再也不要跳舞了！”

无论父母怎么鼓励她，她都不愿继续学，甚至捂着耳朵喊“就不跳！就不跳！”

其实，这就是固定型思维模式的表现。

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固定型思维VS成长型思维

提到夸孩子这个话题，就不得不提起斯坦福大学著名心理学家卡罗尔·德韦克的一个研究实验，相信很多家长都看过。

她从纽约20所学校中随机选了400名孩子，进行长期研究。

首先，让孩子完成很简单的拼图游戏。

之后，给A组孩子“你很聪明”的表扬，给B组小朋友“你刚才很努力” 鼓励。

再然后，拼图游戏的难度不断加大：是再拼一次简单的拼图，还是挑战难度更大的拼图？

这个问题摆在所有孩子面前，两组的区别也越发明显。

常常被夸聪明的孩子更倾向于做出安全的选择，为了保持成功，他们更愿意保守行事。遭遇失败，对他们而言是一件难以接受的事情。

而另一组常被夸努力的孩子，他们更愿意选择难度高的拼图。他们会说：“我喜欢挑战！”“我希望能有收获。”

前者就是固定型思维模式，后者正是成长型思维模式。

实验结束后，卡罗尔·德韦克教授这样解释：

“鼓励，即夸奖孩子努力，会给孩子一个可以自己掌控的感觉。孩子会认为，成功与否掌握在他们自己手中。反之，表扬，即夸奖孩子聪明，就等于告诉他们，成功不在自己的掌握之中。这样，当他们面对失败时，往往束手无策。”

《奇葩说》中有一期辩题是：TA真的很努力，算不算一句好话？

这也是唐唐妈小时候期末评价上经常会出现的一句话：学习很认真、努力……

这句“很努力”更像是一句补偿性评论，没什么好夸的了，夸夸努力总是没错的。就像长辈中口中的“他很老实”，很难让人接受这是一句夸奖。

但是庞颖的话，让我猛然惊醒：

谁说“聪明”比“努力”高人一等了？

懂得努力的人，往往走得更远。

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如何正确夸孩子？

夸孩子也是一门技术活儿，胡乱夸，不如不夸！那夸孩子的正确打开方式是怎样的呢？

1.注意细节，要夸得具体

回想小学时作文本发下来，看到老师用波浪线划出来的好词好句，就心里美滋滋的，看到评语比看到“优”更兴奋。

因为词句、评语相对于那个“优”更加具体，这也证明老师是真的认真看过了。

所以夸孩子，一定要具体地夸：

“你的这篇作文用排比句开头，写得很精彩！”

“你的画配色好好看，我一下子就被吸引住了！”

“我看到你今天把零食分享给好朋友了，做得很好！”

2. 拒绝浮夸滥夸

如今的孩子大多不缺夸，毕竟“你真棒”已经成了很多父母的口头禅，张口就来。

但是这种夸真的走心了吗？

不切实际的表扬，毫无意义！虽然孩子没有成人这样的洞察力，但是他们还是能感受到大人的敷衍。

3.夸结果，不如夸过程

东京奥运会上，杨倩夺冠后。她的父母接受采访时，说：孩子拿到奥运冠军，作为父母肯定感到开心和骄傲，但我们也常常告诉她， 要平常心看待一切结果。

正是有这样的父母，年轻的杨倩才有一颗强大的心脏，不为外界干扰。

因为她看重的是过程。就像她说的，“把过程做好，结果不会差”。

过程比结果更有意义，这是在向孩子强调努力的重要，也是在潜移默化中培养孩子的成长型思维。

4.夸成长型的特质，而非固定型的特质

什么是固定型的特质？比如聪明、漂亮，这些大多是先天性的，难以改变，我们称之为固定型特质。

而努力、认真、负责任，这些特质是后天逐渐形成的，并且可以主观改变，我们称之为成长型特质。

这正是卡罗尔·德韦克教授的实验，给我们的启示：夸聪明，不如夸努力。

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