文艺界痛批“娘炮形象”你怎么看？

最近的娱乐圈可谓是一波未平一波又起，“天真男孩”吴亦凡、“古风美男”霍尊、“老实男人”钱枫，接连翻车，竟全都是假象！

然后文艺界也有了动静，痛批娱乐圈的“娘炮形象”。

这要从一场座谈会说起。

8月24日，“修身守正 立心铸魂——中国文联文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会”在北京举行，杜江和周冬雨作为青年演员代表宣读了《倡议书》。

其中提及“饭圈文化”“娘炮形象”，将其归为畸形审美，连用三个修饰词：影响恶劣，社会震惊、人民不满。

而后光明日报刊文：“娘炮形象”等畸形审美必须遏制。

两次事件，让“娘炮形象”四个字几次挂上热搜，引发网友们多番热议。

其实，关于“娘炮”形象的争论，已经不是第一次。

早在2018年，各大媒体和网络群众，就针对这一现象开启了一场网络辩论。

2018年9月6日，新华社发表评论《“娘炮”之风当休矣！》

作者辛识平这样解释所谓的“娘炮”：

由“嫩”到“美”进而“娘”，这种病态审美的递进耐人寻味。“娘炮”不是一天养成的，它是“颜值消费”和眼球经济跑偏的结果，更是文娱圈子奢靡浮夸之风的新变种。

借助各种匪夷所思的造星运动，“花样美男”被捧成了“流量小生”，“靠脸吃饭”变成了“颜值正义”，资本冲动和浮躁风气推波助澜，硬生生把“小鲜肉”弄成了“小鲜花”，把“孟特”裁成了“孟特娇”。

开放多元的社会，审美自可参差多态，各得其所。然而，凡事都应有度，越过底线就会走向反面——不是审美，而是“审丑”。

而就在同一天，人民日报评论部发表评论文章《什么是今天该有的男性气质 》，明确表示：

涵养现代社会的男性气质，关键是塑造有勇气、有担当的内在品格，形成包容、开放的现代风度，培养守法律、有教养的行为习惯。我们不认同所谓“娘炮”“不男不女”等带贬损性的说法，但也呼唤在青少年中有着广泛影响的明星们，呈现更加积极、向上的形象。

简而言之就是，不认可矫揉造作的明星作态，也不认同所谓的“娘炮”说法。

时隔2年，“娘炮”一词再登热搜。大家对此又有哪些看法呢？简单梳理一下：

多数人拍手称快，认为早该整顿了。

“男人就该有男人的样子！”

有不少网友提出质疑：“娘炮”一词是否用得不恰当？

还有网友炮轰该词不仅歧视女性，也不尊重男性。

谁说男人就必须阳刚？21世纪了，还要固化这种刻板印象？

网友吵得太激烈，于是有网友为光明日报的刊文划重点：

但还是有网友担心，官媒笔锋指向“娘炮”，会误伤生活中的普通人。

不过作为家长，最担心的还是孩子会受到这种风气的影响，担心男孩子会变得越来越缺乏阳刚之气。

“男孩要有男孩样”“女孩要有女孩样”，这是普遍家长的看法。

硬汉代表吴京在一次采访中曾被问到：如果你儿子长大娘炮怎么办？

吴京不假思索地说：大嘴巴子抽他！

从评论可以看出，吴京的做法在家长中很具有代表性。

之前有新闻报道，8岁男孩张越，因为柔柔弱弱还胆小，被妈妈送进了“本色男儿训练营”。

这家训练营就是为5-12岁性格柔弱、不够外向的男孩子量身定制的，训练营的管理者认为，只要不断灌输男子汉气概，就能将“娘娘腔”消灭在萌芽状态。

这些孩子每天都必须完成教练布置的训练任务，比如一对一摔跤、扎马步、梅花桩等。

张越还向记者透露了一个他认为“最吓人的游戏”：十个小孩两两一组把五根手腕粗的木棒举到腰间，在空中搭成桥，他要爬上凳子，踩着木棒走过去，手只能在小朋友的肩上扶一小会儿。

家长将孩子送进这样的地方，难道不心疼吗？当然心疼！他们只是无法接受自己的孩子胆小怕事还爱哭，这一点也不像个男孩子。

也有少数家长有不一样的做法。

知乎上一位父亲@仰泳的海星 分享了自己儿子的故事。

有一天，儿子提出想要穿裙子，原因是漂亮、凉快。

夫妻俩商量后，认为：既然他想尝试，那OK呀！

于是夫妻俩带着儿子去商场，让他挑了一条自己喜欢的裙子。

▲图片@仰泳的海星

这位父亲站在一旁，虽然心里五味陈杂，但是也找不出理由拒绝和反对。

就这样，第二天儿子穿着裙子去上学了！

那一天，儿子迎接了来自老师和同学的异样目光，有同学的围观，有班主任的训斥，甚至还有个男生掀他裙子，导致儿子跟他打了一架。

儿子回家后心情很低落，也在想自己是不是做错了。

但是这位父亲告诉他：这件事情上每个人的观点都是不一样的，没有谁对谁错，我们做自己想做的事情，不伤害自己，不打扰别人。

你如何看待如今娱乐圈的“娘炮形象”？

这种风气对孩子影响有多大？

你认为男孩子应该是什么样的？

说说你的看法吧！

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