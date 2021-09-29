入秋后，这样调整孩子饮食，增智又长个！

夏季天气炎热，人容易困倦，食欲变差，孩子也是如此。而到了秋天，就是调整孩子饮食的好时机，将夏天损耗的能量及时补充回来。那么，该如何给孩子调整饮食呢？其实，秋天给孩常吃以下四种食物，既能增智又能长高，快来pick~

1.莲藕

秋天给宝宝吃蔬菜，首推莲藕。莲藕含有维生素E、碳水化合物、钙、铁等营养元素，具有养血、补虚、益气、止咳润肺、提高人体免疫力的功效。抵抗力较差的孩子常吃莲藕，有助于身体健康。

推荐美食：藕夹肉

主要食材：

藕片，肉末

具体做法：

（1）在肉末中添加鸡蛋、姜末、葱末、生抽、料酒、盐，搅拌均匀备用。

（2）用刀切掉莲藕两头，使两个藕片连在一起，方便夹肉。将切好的藕片中间裹上一层肉糊，然后用手慢慢将藕片夹紧。夹好后，再在藕片上裹上一层面糊。

（3）把准备好的藕片翻入油锅中煎炸，炸制两面金黄即可出锅。

除了藕夹肉外，大家还可以给孩子做醋溜藕片，很多孩子也喜欢吃。

2.生蚝

生蚝也被称为牡蛎，是一种常见海鲜，具有滋补养颜、健脑益智、保护肝脏、增强免疫力等功效。

另外，生蚝富含锌，可以给孩子补锌，促进生长发育。最重要的是，生蚝含有大量DHA和牛磺酸，是智力发育必需的重要营养元素。

生蚝的烹饪方法很简单，一种是清蒸，蒸好后用蒜末进行调味，就可以给孩子吃了；另一种是将生蚝蒸熟后切碎，加入面粉、肉末、料酒、生抽、醋，制成面糊，上油锅摊成小饼，煎至两面金黄就可以出锅给孩子食用。

3.虾皮

相关研究发现，虾皮中含有大量蛋白质，含量高达39.3g/100g，比带鱼、对虾、黄鱼、牛肉、猪肉、鸡肉都高出很多。虾皮中还富含钙，是缺钙人群很好的补钙食品。孩子常吃虾皮，有助于骨骼发育。另外，虾皮中的钙、铁、磷等微量元素含量也很高，对孩子身体健康十分有利。

推荐美食：虾皮蒸蛋

主要食材：

虾皮，鸡蛋

具体做法：

（1）将虾皮放在温水中洗净，鸡蛋打散后搅拌拌匀。

（2）将虾皮撒到鸡蛋液上，上锅蒸12分钟即可出锅给孩子吃了。

功效：

虾皮蒸蛋能很好地保留鸡蛋和虾皮的营养元素，既能补钙又能益智。

另外，大家还可以将虾皮剁碎，加入淀粉和肉末，制成虾皮肉丸给孩子吃。

3.秋梨

俗话说：“春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根”。所以到了秋天，妈妈要多给孩子吃水果。秋天的应季水果有很多，比如橘子、苹果、葡萄、秋梨、香蕉等，这里特别推荐梨。

秋梨酸甜可口，清爽多汁，口味非常好。而且，秋梨具有很高的营养价值，它不仅富含葡萄糖、果糖和苹果酸等有机酸，还含有脂肪、胡萝卜素、抗坏血酸、尼克酸、钙、铁、磷等营养元素，有利于孩子的生长发育。另外，秋梨还具有清心润肺的功效，如果孩子没有胃口，多吃梨能促进消化，提高食欲。

给孩子吃梨推荐两种方法，一种是削皮后直接吃，另一种是将梨炖熟，再加点冰糖，让孩子喝汤吃梨肉。孩子吃炖熟的梨，可以保护咽部，缓解咳嗽等不适。

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