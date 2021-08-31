女子用病鸡煮菜，2名孩子中毒身亡

据印度媒体报道，8月10日，印度发生一起家庭悲剧。事发当天，一名女子用病鸡煮了一锅咖喱，给两个孩子加菜。不料孩子们吃完睡下后不久，就感到剧烈腹痛。爸爸立即将孩子们送往医院救治，但依旧没有挽回他们的生命。

妈妈怕浪费，将死鸡做菜给孩子吃

据悉，这起食物中毒事件发生在印度安得拉邦梅达克县。当地一对夫妇和两个孩子一起住在养鸡场宿舍。

当天下班前，丈夫收到养鸡场需要杀死淘汰的病鸡。妻子看到后，觉得直接丢弃真是太浪费，便将病鸡处理后烹饪成一锅口味较重的咖喱鸡，想要给孩子们加菜当晚餐。

两名孩子吃完饭后，喝了一杯饮料就上床睡觉了。

孩子半夜突发不适，因食物中毒不幸离世

让人没想到的是，两个孩子入睡后没多长时间，就感到腹部剧烈疼痛，就连妈妈也感到腹部不适。爸爸立即把三人送往医院救治。经过医生急救，妈妈顺利脱离了生命危险，但两名孩子的病情依旧很严重。

在医生的建议下，两名孩子被送往大医院治疗。但他们还没有抵达大医院，就在转院途中停止了心跳和呼吸，被医生宣告不治身亡。

医生和警方判断，两名孩子是吃了病鸡后中毒身亡。孩子们的确切死因，需等到尸检后方能清楚。

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