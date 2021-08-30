汤汁浓郁的番茄炒鸡蛋，让你多吃一碗饭

大家对番茄炒蛋都不会陌生，它算是老少咸宜的家常好菜，也是很多厨房新手学做的第一道菜。鸡蛋和番茄一起搭配，番茄酸甜的口感特别开胃，沙沙软软，一口下去会爆汁，与鸡蛋一起炒，鸡蛋鲜嫩醇香，番茄汁浸透进了鸡蛋里，酱汁浓郁，可以让娃多吃一碗饭。下面我们一起看看做法吧！

准备食材：

鸡蛋3个，番茄2个，生抽，番茄酱，盐，白糖，淀粉。

制作步骤：

1.番茄去皮切小块，葱蒜切末，鸡蛋打散备用。

2.先来调个灵魂酱汁：1勺生抽、1勺番茄酱、半勺白糖、半勺盐、1勺淀粉、半碗水拌匀。

3.锅中热油，放入打散的鸡蛋液小火煎至8成熟盛出。另起锅热油，蒜末爆香，加番茄炒出汁，再倒入鸡蛋和酱汁，煮至汤浓稠，出锅前撒葱花，完成。

多备点米饭，拌着饭吃超级香。

温馨提示：

1.鸡蛋炒西红柿是营养素互补的很好实例。此菜口感甚好，红黄相间，鲜香酸甜、色泽鲜艳，营养丰富，具有健美抗衰老的作用。

2.炒的过程炉火不易过高，小火慢炒，喜欢吃酱汁的，番茄可以多炒一会，慢慢就会炸出浓浓的番茄酱汁，非常入味。

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