超美味的南瓜荷叶饼，快试试吧～
发布于2021-08-31 10:58:03 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
最近，我家娃爱上了南瓜荷叶饼。做法很简单，把南瓜揉进面粉里，做成荷叶状，不仅颜值高，味道也超棒。对啦，还根据孩子喜好加入任意夹馅。感兴趣的朋友可以试试哟~
准备食材：
南瓜200g，面粉200g，白糖适量。
制作方法：
1.南瓜去皮去籽切成小块，上锅蒸熟，然后压成泥。
2.将南瓜泥加入面粉里，搅拌成絮状，反复揉捏成面团。把面团搓成长条状，摘成大小均匀的小面团。
3.取一个面团压扁，用擀面杖擀成长舌形，将擀好的面皮对折，用宾馆那种梳子压出叶脉。全部都做好。
4.锅中热油，将南瓜饼煎至两面金黄即可。
小贴士：
1.用梳子印花纹时，需要使点劲，印的深一点，以免发酵后花纹看不清。
2.南瓜水分较多，和面时南瓜不宜多放，先少放一些，一边揉一边考虑再放多少南瓜。
3.蒸好关火后，一定要静置5分钟后再开锅盖，否则蒸好的荷叶饼容易收缩。
4.荷叶饼中可以根据个人喜好，加入任意夹馅。
南瓜富含多种营养，能够提高免疫力。用南瓜和面，颜色鲜艳，味道香甜，特别能促进食欲。并且中间可以夹入任意蔬菜或者肉类，美味又营养。非常推荐！
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