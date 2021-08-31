超美味的南瓜荷叶饼，快试试吧～

最近，我家娃爱上了南瓜荷叶饼。做法很简单，把南瓜揉进面粉里，做成荷叶状，不仅颜值高，味道也超棒。对啦，还根据孩子喜好加入任意夹馅。感兴趣的朋友可以试试哟~

准备食材：

南瓜200g，面粉200g，白糖适量。

制作方法：

1.南瓜去皮去籽切成小块，上锅蒸熟，然后压成泥。

2.将南瓜泥加入面粉里，搅拌成絮状，反复揉捏成面团。把面团搓成长条状，摘成大小均匀的小面团。

3.取一个面团压扁，用擀面杖擀成长舌形，将擀好的面皮对折，用宾馆那种梳子压出叶脉。全部都做好。

4.锅中热油，将南瓜饼煎至两面金黄即可。

小贴士：

1.用梳子印花纹时，需要使点劲，印的深一点，以免发酵后花纹看不清。

2.南瓜水分较多，和面时南瓜不宜多放，先少放一些，一边揉一边考虑再放多少南瓜。

3.蒸好关火后，一定要静置5分钟后再开锅盖，否则蒸好的荷叶饼容易收缩。

4.荷叶饼中可以根据个人喜好，加入任意夹馅。

南瓜富含多种营养，能够提高免疫力。用南瓜和面，颜色鲜艳，味道香甜，特别能促进食欲。并且中间可以夹入任意蔬菜或者肉类，美味又营养。非常推荐！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)