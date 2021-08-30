从欧弟的离婚通告，我看到了爱情容易被谁打败

好久没有消息的艺人欧弟，在8月伊始以一条通告出现在微博上。他，离婚了。

曾经，我非常喜欢他在芒果台的表现，和一干“天天兄弟”插科打诨，金句不断，机智幽默，模仿张学友惟妙惟肖，唱歌跳舞主持样样拿得起，很是有才。

可随后种种骚操作却让他的人气大打折扣，渐渐消失在大众视野，没想到再次被网络关注到，是因为婚姻的结束。

在他的表述中，有一句话我有些困惑，“经过了六年多的磨合和沟通，很遗憾两人还是没办法找到更好的相处之道。”

虽然在百度后我才知道他的前妻是来自重庆的美女郑云灿，不仅是广告公司的总监，还身兼平面模特，可以说有颜有才，年轻有为。更重要的是，据说郑云灿还是欧弟的粉丝，粉丝偶像修成正果，缘分匪浅。

两人的婚礼在捷克首都布拉格举行，请到了“天天兄弟”全体出席，更有捷克驻沪领事馆的总领事担当婚礼的证婚人。

婚后，两人很快就有了两个可爱的女儿，多年来也未有什么绯闻传出，一切看起来都幸福美满。

只可惜，再多的Buff光环，也没有让这段姻缘长久。

很多人奇怪，一堆如此天作之合的人，6年多的磨合和沟通，都没有办法找到更好的相处之道？

于是众人对欧弟”七年之痒“的婚姻众说纷纭：

有人说是欧弟这些年名气下滑、吸金能力大跌，

有人猜是女方性格强势，男方哄累了、哄够了，

还有人分析是两个人三观不合。

清官难断家务事，爱情和婚姻里的是非曲直其实很难理清理顺，身为局外人就更加难以甄别。

除非是出轨家暴等原则性问题，爱情争对错毫无意义。

但，两人看似毫无征兆的离婚，其实还是有迹可循。

就在欧弟发布离婚通告后，有网友扒出了欧弟夫妇参加某档综艺中的一段采访，看的真是令人尴尬满满。

欧弟认为妻子太现实太外貌协会，自己的身材就能决定妻子对自己的看法，甚至温柔体贴度。

还认为妻子太冷淡，自己不论如何贫嘴搞怪，妻子都不会捧场，不会笑一下。

而郑云灿对丈夫也颇有微词，自己和朋友小聚，非要打电话催着回家，

没事喜欢穿自己的衣服，有时会用她的化妆刷，蘸颜料刷鞋子，并且还不告诉她。

晚上睡觉，自己不戴耳罩都睡不着，甚至只得经常分床，毕竟欧弟鼾声那动静堪比”电钻“。

而说到吃饭，郑云灿更是坦言，“他肯定不会希望跟我吃，因为会很无趣”。

最要命的是，俩人吵架，谁都不会让着谁，一吵架就会冷战，冷战都会超过三天以上。

即使没有上下文，这些对话难理解吗？

也无怪欧弟离婚通告的字里行间中，满满都是无奈和遗憾。

没有一个致命的大问题，但无数个令人厌恶的小细节累计在一起，就成了杀死爱情的利刃。

或许，这段明星婚姻的结束会让人想到“七年之痒”的说法。

这个来自于美国同名电影的舶来词是指爱情在七年后会进入一段危险时期。

婚姻初期还延续着恋爱时的甜蜜和冲动，爱情的魔法吸引着彼此、滋养着彼此、愉悦着彼此！双方可以忽略来自不同的成长环境，不同的性格，新鲜感和神秘感催生出大量的荷尔蒙，尤其是终于和钦慕的偶像朝夕相处，是多少粉丝的梦想，一朝实现，简直疯狂！

而随着时光的推移，零距离的接触裹挟着“岁月”这把杀猪刀，开始一刀一刀的剥离着彼此身上的新鲜和神秘，一刀一刀的雕刻着彼此的平凡和普通。

于是很多夫妻开始感受到了巨大的心理落差，当爱人抱怨“怎么你现在成了这个样子啊？以前可不是这样“的时候，婚姻危机出现了。

一旦双方都觉得自己没错，觉得对方找茬，硬刚彼此，这样的”痒“，哪里还需要七年。

总有人说，爱情都在细节上，婚姻更是如此。

我的好友阿桓，就因为一个马桶差点离婚。

自己晚上给孩子喂饭洗澡哄睡，好不容易熬到自己洗漱睡觉。

来到卫生间一看，马桶没掀，盖边上还残留尿液。

上了一天班，到家做饭哄娃，丈夫不帮忙，又见到如此恶心的场景，瞬间火冒三丈。

她冲到卧室大喊：

你为什么不掀马桶

跟你说了多少次？

最起码你也把马桶处理干净吧？你知不知道我都恶心死了！”

老公突然被骂，自然也是一脸懵，说着说着两人开始提高了调门，什么陈谷子烂芝麻的事儿都翻了出来，老公的那些坏习惯，阿桓的那些小脾气，从一开始的马桶之争，到家务分配，从婆媳的关系，说到孩子的教育，鸡毛蒜皮的生活细节都成了发泄口。昏天黑地的争吵，让俩人的理智断线，什么伤人的话都往外蹦，热吵冷战，好在老公最后低了头，才没让事情继续恶化。

作家蒋方舟曾说，嚎叫着“我爱你”并不会打动人，动人的爱情往往在细节里，而不爱的细节是会让人寒心的。

在令人厌恶的生活细节背后，其实是在乎、尊重对方的心。

在恋爱时，彼此都会迁就对方的脾气、兴趣，一腔热情掩盖了双方的差异，但婚姻没有办法永远都能保持”有情饮水饱“的激情，很多爱情的开始和结束，就是因为一个细节，人会说谎，细节不会。

惊天动地的事不会天天发生，吃饭睡觉却是实实在在的日常，饭不是自己变热变熟的，地和衣服不是自己干净的，马桶也不是自己变白的。

在爱情中其实不分男女，谁都需要体贴，生活上的细节往往需要我们认真琢磨，

吃完了饭，别只看着对方收拾碗筷，不知道拉起袖子拿洗碗巾。

独自出门，别只顾收拾自己的行李，问问冰箱的菜还够不够。

天要下雨，别只会说赶紧打个车，拿把雨伞接对方一起回家。

这样的细节，女人会感动，男人也会，更重要的是，它能看出一个人到底爱不爱，这远比那些花费昂贵的礼物实际得多。

《北京遇见西雅图》里的文佳佳为什么一句“也许他不会带我去座游艇，吃法餐。但是他可以每天早晨都为我跑几条街，去买我最爱的豆浆和油条”引得无数网友奉为经典？因为frank的细心照顾，贴心陪伴，就好像豆浆、油条这样普通，却温暖果腹的食物，更重要的是每天隔几条街的恒久坚持，至真至贵。

没人真傻，别人的好会感受不到，能成伴侣，都需要一颗充满爱的心，而爱，是要把尊重、关心放在首位的。

主持人杨澜在《世界很大，幸好有你》一书中说，她和丈夫恋爱时也是一路狂奔，毫无顾忌，认识不到一年进入了婚姻殿堂。婚后两人也非常合拍，喜欢一样的书，吃一样的菜，但即使是这样浪漫和谐的爱情也不容易相处。“当对荷尔蒙产生的热情慢慢退去，油盐酱醋的琐碎慢慢侵蚀浪漫，照顾孩子的吃喝拉撒让你睡眠更少，还有工作和旅行的高压分离。当你期望对方理解你的时候，你就不自觉地提高嗓门，为不同的意见争吵”。但在缓慢的磨合中，他们有了难得的默契和理解，对彼此更深的理解和包容，更多的忠诚和善良。

任何人的婚姻，最终都会带上烟火气，而真正促进婚姻长久幸福的不止是浓烈的爱情，更是这些小美好小感动的琐事。

回过头看，打败爱情的往往不是时间，而是细节。

陪伴是最长情的告白，细节堆积爱情。若一个人真的爱你，不必多么轰轰烈烈，你一定能够从微小的细节里看到他对你的真心，才能像钱锺书先生对杨绛先生说的：从今以后，咱们只有死别，不再生离。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)