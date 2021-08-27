笑不活了！陈坤被曝当街与醉酒男子举止亲密？！网友：那是他儿子

这两天，狗仔队又行动了。

这次瞄准的是男星陈坤，搜狐娱乐爆料“陈坤深夜背醉酒男友人，年轻男子靠在陈坤背上，陈坤还笑着和他聊天。”，还配上一堆实拍图，无论是文案还是拍摄角度，都让人浮想联翩，氛围暧昧。

结果，网友们仔细看了看，“这不是陈坤儿子吗？”

陈坤背着喝醉的儿子，看着还挺感动，父爱如山

陈坤：来！爹的好大儿！上背上来！

没想到，陈坤的儿子会被怀疑是他男票，哈哈哈

看来，地球已经容不下这些狗仔的脑洞了

不过，话说回来，陈坤这老父亲，是真宠啊！儿子都19岁了，还能背着走

虽说，陈坤儿子陈尊佑的身世一直以来是娱乐圈的未解之谜，但陈坤对儿子那番深沉的爱以及高级的教育，却值得我们去细品。

零几年那会，正是陈坤事业的上升期，凭借着《金粉世家》、《像雾像雨又像风》等剧，红遍了大江南北。

也是在那个时候，传出了陈坤有私生子的消息。

起初，可能是为了保护孩子，陈坤否认过他的存在。

直到2010年，他拿下金鸡百花最佳男主的时候，他坦然承认了儿子：“还有我8岁的儿子，今天，你应该很高兴吧，我未来会加油的！”

即使有狗仔跟拍，也不在怕的，经常带着他暴露在镜头下。

他也会耐心告诉孩子，为什么总有人不断偷拍他们：

“因为大家喜欢我呢，很多人想了解爸爸的生活，了解你的存在，所以他们会好奇你，但你不要难过。”

全网都在讨论这孩子的身世，孩子也会问爸爸“为什么别人都有妈妈，而我却没有？”

陈坤直言：

“你没有（妈妈），你只有我！”

他选择在儿子小时候隐瞒，未来有一天，等孩子大了，就会和他讲出真相：

“我只是想让他知道，我对他的关心与爱是百分之一百的”。

事实上，陈坤给儿子的爱不仅仅是百分之百，甚至这份宠溺都要溢出来了：

去国外出差的第n天，想儿子

孩子第一次上台表演，鹅子不紧张，他倒是怪紧张的

自己不喜欢看动漫，为了能和儿子有共同语言，开始看漫画，并逐渐入坑：

给孩子煮了一锅饭，被夸了，满满的自豪

陪孩子排练话剧，老父亲英文不好，还要倒时差，却依然耐心陪伴

儿子不回微信，老父亲表示很失落

而儿子尊佑也是个懂事的孩子，他也会用自己的方式来爱着爸爸：

父亲节，专门给爸爸写了一首诗，“你就是我翅膀下的微风”



给爸爸“比心”

这让陈坤得意了一天

给爸爸发爱的短信，老父亲瞬间泪崩



还会给爸爸煎鸡蛋



发生意外受伤，这个9岁的孩子竟然能忍受无麻醉缝针，特别坚强



陈坤说，“儿子是我的小英雄。”



能养出一个这么懂事、善良、又懂得感恩的孩子，可想而知陈坤这个父亲当得有多认真！

当然，陈坤在教育孩子上并没那么完美，他承认“自己有点偏执”：

“我讨厌孩子给我无理取闹、撒娇要东西，讲出道理来是我想要的。”

但他的教育却又很现实

孩子遇到困难，他没有一味地安慰，而是告诉他，挫折是人生必须会经历的，要去坦然面对



给孩子十七岁的生日信，陈坤的愿望很简单，只希望陈尊佑先生爱自己，尊重自己。

你发现了吗？他称呼孩子为“先生”，他将孩子放在平等的位置，他们既是父子，又是哥们

一封简短的信，却道尽了人生的智慧：

· 用感谢的心看世界，使你痛苦的必使你强大

· 远离负能量，学会控制情绪

· 清楚自己想要什么，并为之奋斗

字字珠玑，句句深刻。

影视圈里这么“疼”孩子的男星，应该为数不多了吧

想不到这位有演技、有神颜的坤小爷，还这么擅长育儿，太可了~~~





歪个楼，陈坤的儿子真的有变帅哎，越来越有ABC那味了~





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