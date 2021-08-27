29800元一节“小三二奶”培训班，一线城市报名热火朝天

前几天，新某方要开“父母培训班”的新闻刷爆了朋友圈，吓得创始人一通解释，算是把这误会解开了，但具体的业务还得看后续地实施。

虽然不是真事儿，但“父母培训班”这种概念都能引得众人啧啧称奇，那恐怕今天我们聊的这培训班，更得令人惊掉下巴。

它叫“小三、二奶”培训班。

不只是说这个培训班的实质，是名儿真的就叫这个。

而且，这种“小三二奶”的培训，早就成为了一条“成熟的产业链”。

就好像那些“女德班”一样，定位准、内容精、形式活，风生水起。

为什么要做“小三辅导班”？

就是让有此“雄心壮志”的姑娘，找个金主，托付终身最好，实在不行，圈一笔安家费也行。

说白了，就是趁年轻貌美，把自己“卖”个好价钱。

您瞧，这些班往往在一线大城市扎根，小地方儿人家还看不上。

培训讲师拍着胸脯保证，包教包会。

为什么这么自信？因为她们请来了“资深前辈”现身说法，也不知道得勾搭多少有妇之夫才配称“导师”。

而且还有完整的教学流程。

您问这班里都教点神马？

那内容可丰富了，首先是内外兼修。

比如对女性的体态、身材、皮肤、动作、眼神等等外在进行培训。

还有茶艺、插花、高尔夫、品酒、马术等等上流社会爱玩的项目，不说多熟练，好歹得入门吧？

内在的就得玩点深得了，课程称之为“男性心理学”。

比如男性的择偶观、婚恋观，钻石王老五喜欢什么样的女性，什么话术产生什么样的效果······

总之，对症下药，各个击破。

别觉得难哈，这些都是基础课程，还有更深入的高端课程。

比如，怎么认识金主？怎么辨别真假金主？怎么规避法律风险？怎么给金主洗脑？怎么跟金主调情······不知道的以为训练间谍呢。

更重要的是能唤起男人的保护欲和占有欲，装小白兔，装小绵羊，楚楚可怜，撒娇诱惑半推半就，让男人不停地买买买。

最厉害的还是结业考试。在所有课程学习完毕后，培训班会给到10个左右目标人物的资料，甭管高矮胖瘦张三李四，一水儿的成功人士，学员必须用尽浑身解数，把其中一位大哥约出来。

也不知道是导师太有经验，还是学员们太努力，据说有些优秀学员，没一个浪费的，都约出来了。

这样一个培训班，您猜多少钱能上？

29800一堂课，还不打折！

什么？太贵傻子才报？

交钱的人，乌泱泱一屋。

当你走进课堂，你会发现，一群打扮精致、浓妆艳抹、名牌加身、珠光宝气的女孩，眼神冒着期待的光芒，聚精会神盯着台上的讲师。

讲师们站在“小三都这么努力，你还要一成不变”的大标语下，举着麦克风大声嘶喊：“没有拆不掉的家庭，只有不改变的自己”！“你不变，男人就变”！“没有拆不散的家庭，只有不努力的小三”！一句句掷地有声的口号，让学员从心理上减轻或者抛弃羞耻心。

整个场面，只能用魔幻来形容。

最有意思的事就在这儿了，按理说确实有需求才有市场。马克思马大师就曾说，资本有50%的利润，就铤而走险，有100%的利润，就敢践踏一切人间法律，有300%的利润，就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。

但是，愿意顶着“小三、二奶”的名头，花费不菲的价格，来学习邪门之术的，居然有这么多女性，恐怕是比这种培训班出现更可怕的事。

你要是问为什么这些女孩子愿意花钱取经。

“机会总是垂青做好准备的人！”这么励志的话，第一次让人觉得讽刺和恶心。

当然，在这些“二奶、小三”们成功出师后，更精彩的来了。

她们找到金主，可没想着厮守终身，榨干为止，见底就收。

男人对她们来说，就是“狗”，需要训。

一天套下20万，也不是难事。

榨干别人的钱，就如同投资一样，只是技巧问题。

感情不是真的，人总是真的吧？

还真不一定！

白富美的形象能扮演，攻略细致地规划了每一个捞金步骤。

父母能扮演，明码标价，一次600，夯实人设。

闺蜜能扮演，公开透明，一次600，助攻必备。

就连餐厅的服务员都能扮演。

当男人只用下半身思考的时候，美丽陷阱就是天定缘分，红粉骷髅就是绝世佳人，一头扎进谎言中人财两空，妻离子散，搞不好还要锒铛入狱，才发现，以为的猎艳，自己才是猎物。

这种事，明星也未必能躲得了。

当然，“小三、二奶”如此“嚣张”，自然会有人替“原配”打抱不平，“正室培训班”应运而生。

一样的课程，换个名头，卖给正室，挣两份钱。

怕自己硬件不行拼不过？没事，还有“小三劝退师”给你助阵。

在这些培训机构眼里，“小三”和“原配”，在需求上，居然产生了共通性。

更有趣的是，当男人在闷头学pua馋身子，就有女人学伎俩骗银子，男女之间的信任和感情从来没有像现在这么岌岌可危，也没有像这样“公平”过，真是天道好轮回，苍天饶过谁。

李银河说：“女人上学专门研修如何保住老公，如何跟小三斗争，这本身就是一种男女平等的倒退。”多少人为了人权（女权也是一种人权）平等而奔走，在越来越魔幻的现实面前，趋之若鹜的“抢男人培训班”到底打了谁的耳光呢？

所以，如果在今天这一个个现实面前，还有人告诉你，女人应该把自己的价值，附庸在婚姻体系上；还有人告诉你，幸福生活靠识金主赌男人；还有人告诉你，别人都这么努力，你不努力就没男人。

请给Ta一耳光，这世界这么多好东西，为什么非要为垃圾花心思？

最后，对那些心怀歪念的人说一句：成功的小三有多少我不知道，但收智商税赚得盆满钵满的资本家倒是不少。

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