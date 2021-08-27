老一辈对睡平头的执念？这条热搜下，很多人笑着笑着就哭了

如果说

以胖为美还是以瘦为美

是历史进展中审美观念的轮回

那平头好看还是圆头好看

就是老一辈和年轻一辈的审美大碰撞

近日，一条很有意思的热搜

悄然登上微博

#老一辈对睡平头的执念#

一位网友晒出2个月宝宝的照片

并发出灵魂拷问——

“为什么大人要把小孩子的头睡平”

这也是绝大多数宝宝出生后

都会经历的一茬事儿——睡头型

并且极易打响婆媳矛盾第一枪

例如下面这个求助帖

母亲和老婆因为宝宝头型吵起来了

丈夫还一头雾水：

一个头型这么多学问吗？

在老一辈的观念里，大多认为平头好看

还会有意识地让宝宝睡个平头

比如让宝宝头枕在书本或其它硬物上

或是用书本挡在宝宝脑袋两侧

强制宝宝平躺

那究竟是平头好看还是圆头好看？

来看看热搜下网友怎么说

很有意思！

很多网友又笑又哭

妈妈自己“不幸”是个圆头

特意将孩子睡成扁头

终于没了遗憾

……

奶娃娃也要学会“自救”

扁头的痛，圆头永远不懂

群众们向这位网友投去羡慕的目光

审美不同有多可怕

新一代父母对睡平头

表示嗤之以鼻

并喊响口号：圆头yyds！

看完这些评论

是不是感受到浓浓的怨念

如何避免让娃睡成扁头呢？

可以通过以下几招来干预

1.虽然仰卧是最安全的睡姿，但是家长可以时不时改变宝宝脸部朝向。也可以在安全陪护的情况下，适当更换睡姿。

2.宝宝醒着的时候，可以抱起来走走，减少头部所承受的压力。

3.用玩具和声音，吸引宝宝活动头部。

4.多让宝宝趴着玩儿，这是避免睡扁头的一大窍门。趴着玩，不仅能缓和宝宝后脑勺承压，有利于塑造完美头型，还能锻炼宝宝颈部和上半身的肌肉，为后面的翻身、坐起、爬行等大运动做准备。

各位宝妈对“睡平头”怎么看？

你家宝宝是什么头型？

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