米粉闲置了？教你做美食，孩子馋哭了

婴儿配方米粉富含多种营养元素，是宝宝第一口辅食的最佳选择。但宝宝长大后，家里囤积的婴儿米粉只能被闲置。如此优秀的食材就这样放着“落灰”真是太可惜了，今天小编教大家把它变成营养又美味的辅食，赶紧来学一学吧。

米粉软饼

这份食谱制作起来十分简单，并且可以搭配很多食材，比如鱼、虾、猪肉、洋葱、胡萝卜等。米粉软饼不但营养丰富，而且口味多样，适合给10个月大小宝宝食用。请注意，宝宝对鱼虾过敏，就不要在软饼中添加这两种食材。

食材：

米粉3勺，鸡蛋1个，蔬菜若干

做法：

1.根据自己喜好把蔬菜准备好，也可以添加鱼、虾、肉等食材。请注意，这些食材一定要提前煮熟。

2.将鸡蛋打散备用。如果宝宝对蛋清过敏，妈妈可以只加蛋黄，并添加适量母乳或配方奶搅拌均匀。

3.加入婴儿米粉和碎菜碎末，搅拌至筷子提起食材不易滑落。提醒大家，米粉加多少，要根据鸡蛋的大小决定，不要让米糊过稀，稍微粘稠一些更容易成形。

4.在不粘锅中刷一层食用油，开小火烧热。用勺子将米糊舀进锅中，摊成饼状。

4.继续用小火煎制，等软饼边缘变深，就可以用锅铲翻面，煎至两面金黄即可出锅。

温馨提示：

1.米粉软饼推荐使用胡萝卜和香菇，妈妈可根据自己喜好换成其他蔬菜，但最好不要选番茄、南瓜等含水量高的蔬菜。

2.如果米糊摊不成形，有可能是米糊太稀了，建议重新尝试。

米粉牛肉丸

牛肉含有大量蛋白质、钙和铁，而婴儿米粉营养丰富，用这两种食材做成丸子能提高营养密度，让宝宝的免疫力变得更强大。宝宝13个月后，妈妈可以做这道菜给他品尝。

食材：

米粉20克，胡萝卜5克，牛肉50克，包菜叶8克，鸡蛋1个。

做法：

1.牛肉切成小块，然后剁成肉糜备用。

2.胡萝卜和包菜叶放到开水里焯1分钟后捞出。将捞出的胡萝卜和包菜叶切碎备用。

3.在碗中打鸡蛋，将牛肉糜、碎菜碎末倒入鸡蛋液中搅拌均匀。

4.将婴儿米粉分批加入肉糊中。请注意，每种米粉的吸水性有差异，妈妈要根据肉糊的浓稠度决定是否继续添加。

5.加入适量芝麻油，再搅拌均匀。

6.用手取出一些肉糜揉搓成牛肉丸子。建议大家在手心和手指沾点水，这样可以避免肉糜粘手。

7.将肉糜全部揉搓成牛肉丸子后倒入蒸锅中，加入适量冷水用大火煮，煮开后据需用大火蒸10分钟即可出锅。

8.出锅后装盘，放上一些食材点缀一下，从而吸引宝宝注意力。

温馨提示：

烹饪米粉牛肉丸，最好使用高铁米粉。高铁米粉经过高温烹调，有一些维生素会发生流失，但蛋白质、矿物质并不会遭到破坏。用高铁米粉制作出来的牛肉丸，不仅可以给宝宝补铁，还能补钙，真是一举两得！

最后提醒大家，用婴儿米粉烹饪美食前，一定要注意查看产品保质期。如果米粉已经超出保质期，千万不要给宝宝吃。

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