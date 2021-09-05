10个紧急退热法，建议收藏！

宝宝发烧了，怎么办？该如何帮助他降温退烧呢？小编整理了一些帮助宝宝退烧的实用方法，各位父母赶紧收藏起来吧~

判断宝宝发烧的正确方法

有不少父母认为，只要用手摸一摸宝宝前额，感觉额头发烫就可以判断是发烧了。事实上，这种做法是错误的，正确的做法应是，用体温计测量宝宝腋下温度。

宝宝身体健康，体温通常在36-37℃之间。如果宝宝腋下体温高于37.5℃，就可以诊断为发烧，体温高于38.5℃则是高烧。

宝宝发烧后该如何退烧？

1.及时补充水分

发烧生病期间，宝宝要多喝水，帮助身体排出毒素。除了多喝水外，父母还可以给宝宝喝梨汁、西瓜汁等蔬果汁。宝宝喝蔬果汁不仅可以补充水分，还可以补充维生素。

2.保持室内通风

宝宝的卧室要保持空气流通，温度控制在25-27℃之间。家长要把窗户打开，利用风扇加快室内空气交换，帮助宝宝散发热量。

3.让宝宝多睡觉

宝宝发烧时会消耗很多体力，应让他多休息少活动，这样有利于降温退烧，早日恢复健康。

4.用温水擦身

用温水擦拭身体是非常有效的物理降温法，适合各个年龄段的宝宝。用温水擦身，水温控制在32-34℃为宜，每次擦拭10分钟左右，皮肤有褶皱的部位要重点擦拭，比如颈部、腋下、肘部、腹股沟等。

宝宝发高烧，可以让他洗温水浴，水温比体温稍低一些即可。

5.注意补充营养

发烧期间，宝宝体内营养物质大量被消耗，需要及时补充。但发烧时肠胃功能不佳，不能吃过于油腻的食物建议大家给宝宝吃如小米粥、蔬菜粥、果蔬汁等食物。

6.多排泄

让宝宝多喝水多小便，可以将体内热量排出体外，达到降温退烧的目的。事实上，帮助宝宝排大便也是一种散发热量的好方法。

7.按摩头部

给宝宝按摩头部，可以让他轻微出汗，有助于热量散发，有助于降温退烧。

8.揉搓四肢和脚心

家长先用手揉搓宝宝脚心，接着揉搓腿部、双手、手臂和背部，最后把两只耳朵搓热，再揉搓百会穴。经过这样的揉搓，宝宝过一会就会出汗，让体温慢慢恢复正常。

9.热水泡脚

父母可以准备40℃左右的温水给宝宝泡脚，水量要没过宝宝脚踝。泡脚时，父母要用手揉搓吧双脚，促进血管扩张。这样既能加快热量散发，又可以缓解发烧产生的不适感。

10.使用退热贴

事实上，退热贴并不能有效降温退烧，但可以缓解发烧带来的不适。在宝宝额头上贴一块退烧贴，可以让他感觉舒服一些，是退烧的一种辅助措施。

用冰块在宝宝额头冷敷，会使皮下毛细血管收缩，影响热量散发，不利于降温退烧。尤其是发烧时伴有打寒战、畏寒的宝宝，千万不要用冰块敷额头。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)