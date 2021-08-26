塔利班治下的女性——平民把女婴扔向英军，女市长在等死

最近，[塔利班]一下成为很多人关注的焦点。

作为一名女性，作为一名妈妈，我不自觉就将目光聚集在阿富汗的妇女儿童身上，为她们的处境感到深深的担忧。

其实，据微信公众号“联合国难民署”消息，自5月底以来，近25万阿富汗人被迫逃离家园，其中大概8成是妇女和儿童。

而随着阿富汗的心脏——喀布尔被塔利班占领，一夜之间，这个国家更乱了……

美军、英军等紧急撤离，几千上万名阿富汗民众疯狂冲向喀布尔首都机场，试图“蹭飞机”逃离。

然而，等待他们的是鸣枪发射催泪弹赶人，他们根本上不了飞机。

不在随英军撤离名单上的这一家人抱头痛哭。

一名阿富汗少女哭求美军，乞求他们发发善心放行。

有很多人奋力扒在飞机的四周，但可怕的事情发生了，有人被活活打死，有人从飞机上坠落身亡。

从美军机上坠落的其中2名遇难者是一对少年兄弟，分别才只有16岁和17岁。

还有一名7个月大女婴在一片混乱中和家人失散，独自躺在角落嚎哭。

甚至有妇女顾不得危险，将孩子抛过铁丝网求军官们带走，但有些人被挂住了。

是的，塔利班高层首次在阿富汗境内接受女记者电视采访，试图为自己塑造一个更为温和的形象。

是的，塔利班首场发布会作出了五大承诺，第一个承诺就关于女性的权益，表示将允许女性工作和学习，并享有伊斯兰教原则范围内的所有权利。

是的，塔利班不断在释放积极信息。

但与此同时，喀布尔街头的女性画像被清理。

有游乐园被塔利班士兵焚烧的消息曝光。

大学女教授已被拦在校门外。

知名女主播Shabnam被禁止参加工作，并遭塔利班警告称：“政权已变”。

……

为什么那么多人仓皇逃离，即使冒着生命危险，也不愿留在阿富汗呢？

长久以来，塔利班一向严格和激进地执行伊斯兰教法。

就在二十年前塔利班掌权时，阿富汗全体女性曾被严重迫害。

可以说，那时的阿富汗是世界上妇女地位最低的国家。他们的名言是：“女性的脸是让非亲属男性腐败的根源”。

不仅禁止对女性进行拍照，报纸、书籍、商店这些地方通通不能出现女性的照片。

不穿波卡？

不可以！

1997 年 1 月，一名西方女救援人员因为没有遵守穿戴布卡的规定遭到殴打。

如果不小心露出脚踝或手指也不行!轻则被训斥，重则被塔利班的宗教警察鞭打，甚至被处以石刑。

涂指甲油？

不可以！

1996 年 10 月，一个妇女由于涂了指甲油导致拇指尖被剁掉。

上学，工作？

不可以！

连男性的亲戚都要刻意回避，单独外出更不可能!否则她的丈夫会被鞭打，会被送去坐牢。如果是未出嫁的姑娘，则父亲的处罚更重。

即便因为战争成了寡妇，也不能参加工作！于是，她们有的只好乞讨为生，有的则沦为暗娼卖身苟活，也有很多在绝望中自杀。

一名妇女因为独自在街上行走被毒打“我的父亲在战斗中被杀……我没有丈夫，没有兄弟，没有儿子。如果我不能独自出门，那要我怎么活下去？”

至于被控与人通奸，则要被乱石砸死！有些妇女被人强奸而怀孕，塔利班要求要有4名成年男性穆斯林证明强奸，如没有证人就犯了通奸罪，依然要被砸死。

而近亲结婚竟然可以！虽然《古兰经》明文规定禁止血亲、近亲结婚，但阿富汗表亲之间结婚现象很多很多！

非常多女性十六七岁就结婚，而伊斯兰教义又不允许堕胎，她们就一个接一个生，但在生育期间没有医疗保障。以至于阿富汗是世界上婴儿死亡率最高的国家，特别是在农村地区，只有3%的分娩由熟练的专业人员接生。

家庭暴力非常普遍!这是一张2010年《时代》杂志的封面，照片上的女孩叫爱莎。12岁时她被家里用来抵血债嫁给了一位塔利班士兵，后因不堪忍受婆家虐待而逃走，被抓回后惨遭丈夫割耳朵、割鼻子。

此外，还有很多对于女性的各种限制。

现在，塔利班重新夺取阿富汗政权，阿富汗民众尤其是妇女们怎能不陷入恐慌。

阿富汗女导演萨赫热•卡里米，是阿富汗第一位也是唯一一位电影博士学位的女性，同时还是阿富汗电影组织的首位女主席。

在塔利班的装甲车驶向喀布尔时，她绝望地写信求助，希望这个世界不要抛弃阿富汗。

在信中，她描述了塔利班在过去几周是如何屠杀阿富汗人民的：残忍地杀害孩子，把女孩卖给塔利班士兵当童养媳；他们杀死穿错衣服的女性，甚至还会把她们的眼睛挖下来。

以下是该公开信的中文翻译：

阿富汗首位女性市长，女性杰出代表丽法•加法里决定留下来等死。她表示：“我坐在这里等着他们来，没有人能帮助我或我的家人，我只是和我丈夫与他们坐在一起，他们会来找像我这样的人，杀了我！我不能离开我的家人。”

嘉法里的担心并非没有根据。自从她成为阿富汗首位女市长后，已经收到多份死亡威胁，并遭遇多起暗杀，而她的父亲已经在喀布尔因暗杀而死去。

虽然如今的塔利班一直强调着：我们和过去不太一样！

电视台也在辟谣。

但阿富汗女性心里的阴霾，怎么会因为塔利班的几个承诺和政策而轻易消散呢？她们只能把自己藏在密不通风的罩袍里，祈祷噩梦不再重演！

原来，历史是可以倒退的。深深为这个国家的女性所遭受的不平等待遇，感到痛心！期盼她们能有活出自己的人生机会，愿战乱不再，世界永远和平！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)