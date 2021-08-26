你家孩子经常喝的这款饮料，被列入黑名单！

前段时间，“秋天的第一杯奶茶”再次火爆朋友圈。

无论是儿童还是青年男女，甚至是新一代中年人，都对奶茶迷之爱恋。

有人说“我的快乐是奶茶给的”。却不知，奶茶除了给你快乐，也会给你捎带很多无形的“负担”。尤其是对于正在发育中的孩子而言，后果可不仅仅是发胖那么简单。

1

浓浓的奶茶里

除了“快乐”，还有满满的咖啡因

打工人都知道，熬夜加班撑不住，就来一杯咖啡提提神。那你试过奶茶提神吗？

奶茶的原料里有茶，茶里有咖啡因，所以奶茶里自然也有咖啡因。

更令人惊讶的是，奶茶里的咖啡因含量还挺高。

早在2017年，上海市消保委就对当地奶茶店进行过抽查。

图片来源：上海市消保委

结果显示，一杯奶茶中的咖啡因最高竟然有428mg。

这个数字是什么概念？来看一组对比数据。

一杯美式咖啡（中杯）的咖啡因含量是108mg，一罐红牛饮料的咖啡因含量是50mg。

所以，以那款咖啡因含量最高的奶茶为例，1杯奶茶=4杯美式咖啡=8罐红牛饮料。

那人体对咖啡因的摄入量要求是多少呢？各国健康机构普遍认为，对于健康成年人来说，每天摄入不超过 400 毫克咖啡因是安全的。

这样看来，绝大多数奶茶的咖啡因含量都在安全范围内。

但是，特殊群体除外。

孕妇、儿童对咖啡因较为敏感，不建议他们摄入咖啡因。

美国儿科学会建议：12岁以下的孩子不要摄入含有咖啡因的饮料。

咖啡因对儿童的影响主要在于以下几点：

1.影响孩子神经系统。经常摄入咖啡因的孩子情绪反应更敏感，容易焦虑、紧张。

2.增加体内的钙镁流失，降低骨密度，影响孩子骨骼发育。

3.长期摄入容易上瘾。

所以，12岁以下的孩子尽量不喝或少喝奶茶。

2

再来说说奶茶里的糖

奶茶里含有很多糖分，这个已是不争的事实。

抽样调查显示，27件正常甜度的样品中，平均糖含量为34g，最高达62g。

图片来源：上海市消保委

光看这些数据，也许令人云里雾里的。我们来看看一个人每天的糖摄入量应该是多少。

根据《健康中国行动》的提倡，人均每日添加糖摄取量不应高于 25g，孩子还要更低些。

这样一看，多数奶茶的糖含量都超过了每日推荐摄取总量。也就是说，一杯奶茶下肚，一天的糖分摄入就超标了！

经常高糖饮食的后果，可不是肥胖那么简单。各种健康风险都在伴随着高糖饮食急剧上升。

去年广东一位18岁少年，因为痛风发作，被紧急送入了医院。他的手脚关节处长满了白色“痛风石”，疼得嗷嗷叫，连路都走不了。

医生询问后才知道，这位少年平时酷爱喝奶茶，一般2天1杯，不一般的时候甚至1天1杯。就这样，他成功地将自己“作”进了医院，尿酸一度高到900umol/L。

原来，高糖分进入人体后，代谢过程中会产生过多尿酸，长此以往，痛风就找上门来了。

近年来，我国痛风患者人数急速上升，年龄也趋于年轻化。

据《中国痛风现状报告白皮书》统计：

我国痛风患者超过8000万人，而且正以每年9.7%的年增长率迅速增加。可以说痛风已经成为我国仅次于糖尿病的第二大代谢类疾病。

其次，高糖饮食还会影响视力。

四川成都一位20岁左右的女生，近视已高达1500度，她去医院咨询近视手术。

医生询问病史时发现，她近视加深的原因，与其过度摄入甜食有一定关系。

专家解释，一方面，过度摄入甜食，会导致营养严重失衡。

另一方面，长期高糖饮食会导致维生素B1缺乏，从而导致视神经的功能障碍。

所以说，为了健康，奶茶还是少喝为妙。

3

奶茶店里的食品卫生

比想象中还糟糕

今年2月份，上海奉贤区市场监管局对部分奶茶店进行突击检查，结果全部存在问题。

制作台、洗台脏乱，原料不区分，不封口……健康证不齐全，佩戴口罩不规范……查到最后，奶茶店们全部沦为“难兄难弟”，谁也没逃过。

最近市场监管总局又通报了6起食品安全问题，其中，蜜雪冰城、奈雪的茶赫然在列。

由此可见，奶茶店的卫生问题真的令人心忧。

北京电视台《生活这一刻》记者曾进入某知名奶茶连锁店卧底调查，店内的场景让她连呼恶心。

用来榨果汁的芒果、香蕉、猕猴桃已经发黑发臭，店员依旧若无其事地拿来用：“臭了也要用，不让我们浪费。”

记者向店长确认是不是真的要用发黑的芒果榨汁时，店长拿出一个新鲜的芒果，让记者切开，“一样分一点”“好的坏的分匀”。

榨汁前要冷藏去味……

抹布和工具放一起……

包括近日新华社记者卧底网红奶茶店“奈雪的茶”，也发现诸多卫生问题，例如蟑螂没人管，腐烂水果继续用，抹布不洗……

不知道全国这么多奶茶店，有几家经得住记者的卧底调查？

想到这些，你还敢让孩子喝奶茶吗？

4

让孩子少喝奶茶

你可以这样做

孩子喜欢喝奶茶，这很正常。

偶尔喝一杯其实没什么问题，我们做家长的也没必要上纲上线。但是绝对不能养成习惯。

怎么做才能避免孩子对奶茶“上瘾”呢？

不妨跟黄磊老师学一招：化大为小。

把高糖分的大件拆分成小份儿，给孩子。

黄磊每次给女儿买冰淇淋，都会分装到一小格一小格的制冰盒里，每次只给孩子吃一小块，这样既满足了孩子的口腹之欲，又不会过量。

给孩子喝奶茶，整整一杯显然太超量了。不妨买一杯回来，一家人共享，这样孩子也就喝个1/3、1/4杯。

除此之外，我们还可以在家里自制少糖的奶茶，自己控制糖的用量，也比奶茶店里的更卫生更放心。

下面分享一个自制奶茶教程。

教程走起~很简单！

自制奶茶最麻烦的就是煮西米，煮了好久。抓了三捧西米，洗干净，烧开水（水中放了一块黑糖，用来上色西米）。水开了倒入西米煮。煮了40几分钟！煮好了关火闷20分钟过冷水，沥出备用。

开始煮红茶！取适量红茶叶和白砂糖放锅炒，炒至糖变黄色就可以。跟着加入一碗开水。

加入开水煮开后加入两盒纯牛奶，不够甜再加入两三勺白砂糖，煮开关火。过滤出茶叶。

好喝的奶茶完成啦！不输外面卖的。自制的口感不错。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)