润燥养胃的3种食材，秋天一定要给孩子安排！

入秋后，早晚温差逐渐变大，孩子抵抗力弱，就容易因此生病。因此，父母除了及时给孩子增添衣物外，还要注意调整饮食，给孩子补充充足的微量元素和蛋白质，从而增强免疫力。以下这三种食材不但能润燥养胃，还能益智健脑，到了秋天一定要给孩子安排哦！

鸭肉

鸭肉不仅含有大量蛋白质、脂肪、多种B族维生素，还含有铁、钙、磷等微量元素，可以起到利水消肿、滋阴养胃、预防秋燥的作用，适合给体质较差、经常上火的孩子吃。孩子小的话，可以用鸭肉煮粥或者将鸭肉切成小丁拌入辅食；大孩子可以直接吃肉，爸妈烹饪时要将鸭肉煮烂，并且不要放太多的油。

推荐食谱：老鸭炖萝卜

食材：

老鸭1只，白萝卜1根，料酒，泡菜、胡椒粉、花椒。

做法：

1.准备新鲜鸭肉，用水洗净后放入盆中，加入适量的胡椒粉、料酒、食盐，抓匀后腌制半小时。

2.锅中加入适量冷水和料酒，倒入洗好的鸭肉焯水，水开后祛除浮沫，捞起鸭肉沥干水分备用。

3.锅中热油，倒入适量花椒，再加入切好的泡菜炒香。接着倒入鸭肉，继续翻炒5分钟，将鸭肉中水分炒干。倒入大量开水，换成高压锅或砂锅，盖上盖子换中小火炖40分钟。

4.将白萝卜去皮后切成块放入锅中，继续盖上盖子炖20分钟。加入少许食盐调味即可出锅食用。如果泡菜较咸，也可以不加食盐。

鹌鹑蛋

鹌鹑蛋含有优质蛋白以及钙、铁、磷等微量元素，具有强身健脑、补益气血的功效。如果孩子抵抗力差，经常感冒生病，吃鹌鹑蛋就很合适。

推荐食谱：虎皮鹌鹑蛋

食材：

鹌鹑蛋，香辣酱、番茄酱、花椒油、白芝麻，香葱末、水淀粉、食用油、生抽。

做法：

1.鹌鹑蛋洗净后备用。锅中烧水，烧开后倒入鹌鹑蛋煮8-10分钟。煮好后捞出鹌鹑蛋放入凉水中浸泡，接着将鹌鹑蛋的外壳剥掉。

2.准备一个干净的碗，倒入适量的香辣酱、花椒油和番茄酱，搅拌均匀后备用。

3.在锅中倒入适量的食用油，油烧热后带入鹌鹑蛋慢炒，炒至鹌鹑蛋外壳发黄起虎皮状，接着倒入准备好的酱汁翻炒均匀，再倒入少许生抽炒匀。撒入适量白芝麻搅拌均匀（也可以淋入一些水淀粉），撒上一些香葱末即可出锅食用。

鲈鱼

鲈鱼不仅富含脂肪、碳水化合物、蛋白质、维生素B2，还含有锌、铜、磷、钙、镁等微量元素，有利于孩子健康发育。另外鲈鱼具有养胃、润燥的功效，宝宝秋天吃再合适不过。

推荐食谱：清蒸鲈鱼

食材：

鲈鱼1条，香葱结1个，生姜1块，红辣椒半个，红椒半个，料酒适量，香葱丝适量，食用油适量。

做法：

1.沿鲈鱼的鱼脊左右两侧各划上一刀，然后放在盘子里备用。准备一个空碗，在碗中放入香葱结、姜丝和适量料酒，用手抓捏出葱姜汁，浇在鲈鱼身上。用手将葱姜汁涂抹均匀后，放置一会祛除腥味。

2.将生姜切成薄片，再改刀切成细丝。把几个小葱绕几圈捏紧，同样切成细丝，并放在水中浸泡。将红辣椒切成薄片后再改刀切成丝，然后和姜丝、葱丝一起放入碗中备用。

3.取一个空盘子，先在盘子里垫几片生姜片，接着将鲈鱼放入盘中使鱼脊朝上，让鲈鱼趴在盘中，然后在鱼脊的切口处放入姜片。蒸锅冒出蒸汽后，将装有鲈鱼的盘子放入锅中，盖上锅盖用大火蒸6-8分钟，时间长短根据鲈鱼的大小适当调整。请注意，蒸的时间不能大于8分钟，以免影响鱼肉的口感。

4.鲈鱼蒸好后出锅，拿掉姜片，放入泡好的三丝，接着用热油浇淋鱼身激发香味。最后淋上豉油就可以吃啦~

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