男童不戴口罩被劝阻，家长竟怒扇防疫人员，结局超舒适

配合防疫，人人有责。但最近在河南许昌发生的事，着实让人生气！

8月8日，河南许昌几名男童在户外打乒乓球，一位防疫人员发现这些孩子不戴口罩，于是进行劝阻。

大部分孩子都回家拿了口罩戴了起来，其中一名白衣男孩却我行我素，在反复劝阻下，甚至还恼羞成怒，不断辱骂脚踹防疫人员，后来还叫来了自己的父母。

本以为，孩子父母来了，此事就会告一段落，殊不知孩子妈妈情绪激动，跟着孩子一起辱骂工作人员，言语间，难听至极。

孩子爸爸本想息事宁人，带妻儿离开，却在老婆的鼓动下，也与防疫人员争吵起来，还狠狠地扇了一巴掌！一家人嚣张跋扈，用暴力支持孩子。

老百姓的眼睛是雪亮的，这一幕让旁边的“吃瓜”群众看不下去了。

眼瞅着为国家、为人民奋斗在一线的防疫人员吃了亏，大家都愤怒至极，只见几位大汉冲了上去，将男孩父亲逼到墙角，狠狠地“教育”了一番。

“你们不要打我爸！”“你们不要打我老公”

被打男子也抱着头求饶“我求求你们，别打了！”

8月11日，天宝路街道办事处工作人员表示，此事已报警，目前警方正在处理。

这结局，极度舒适哇~

父母不好好教育孩子，总有一天这个社会会好好教育你们一家！

在中国，熊家长还真不少

一对小情侣去外面吃饭，女孩去上厕所，还锁了门，结果2个男童突然把门踢开了……

事后，女孩不仅没等待孩子家长的道歉，反而还遭来一顿辱骂

这不是爱，这是失控~

今年5月，广东东莞一家电影院内因为熊孩子遭了秧

据了解，当时一名男孩在电影院疯狂捶打银幕，价值上万的幕布就这么被孩子毁了。

事后，院方要求赔偿一万五千元，怎想孩子父母竟拒绝赔偿，还指责影院没有提示，孩子不知道。

但事实上，幕布旁边明明有“高压危险”的提示。

影院负责人表示，男童父母现在以孩子身心受损为由，不愿赔偿。

白岩松就对此事评论：

看似是“熊孩子”，背后却可能是不负责任的家长。好好行使做家长的职责，否则真赔起来损失也不小！

郑州最近发生了这么一件事

一对父子上了公交后，爸爸投完币就朝后走，儿子紧紧跟着爸爸，但却没有投币。

等到坐稳后，孩子拿出手中的钱，向爸爸开心地炫耀。

瞬间，孩子的父亲就沉下脸来，把儿子带到车长旁边。

先让孩子道歉，之后又让孩子补了票

车长直言，当时自己都没有注意到孩子“逃票”

“我真想对这位父亲‘教科书式’处理行为以及孩子的诚实与勇敢点赞。”

家长是孩子最好的榜样，

只有三观正的父母，才能教育出三观正的孩子。

西安某小区，居民们总是觉得电梯里有异味。

经过调查监控后发现，原来是一名男童总在电梯内尿尿。

孩子的妈妈在群里了解到此事后，立即在业主群里诚挚道歉。

还附上了孩子亲手写的检讨书

不仅如此，还让孩子打扫了一个月的电梯，以此来表示歉意

这位妈妈严格督促孩子执行，孩子也在妈妈的监督下，认真打扫，擦地擦门，非常仔细：

你看，熊孩子的熊就这样被成功扼杀在摇篮里~

当孩子犯了熊，给他人造成额外困扰时，总会有家长说

“我孩子小，你跟孩子一般见识，要脸吗？”

孩子再小，也总是要长大的。

我们既不作为，又不表示歉意，就以孩子小的名义让人家克服，这其实就是在道德绑架！

如果我们在孩子最需要教育的时候，放弃教育的机会，总是以孩子还小的理由去纵容孩子，还强迫外人去原谅。

那么，孩子长大后呢？当他去独自面对这个复杂的世界，你还指望整个社会能去宽容他吗？

教养不是与生俱来的，甚至和财富、身份、年龄、受教育程度没有必然的联系，有教养的孩子都是父母以身作则、循循善诱教育出来的。

作为父母，我们需要在事发时尽可能让孩子冷静下来，制止他们的不当行为，尽量不打扰他人，有什么问题私下解决，告诉他们如何正确处理情绪。

至少，我们需要向受扰者表明态度：

对不起，我的孩子做错了，我会管教我的孩子。

想让别人宽容你的孩子，前提是，你得自觉。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)