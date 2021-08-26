超好吃的爆炒花甲，做法简单，5分钟学会！

海鲜季又到了，今天给大家分享在家就能做的非常好吃的爆炒花甲，酱汁浓郁，鲜香味美，好吃过瘾，喜欢吃花甲的快来试试吧～

食材：

花蛤2斤，葱姜蒜适量。

做法：

1.先调个酱汁:生抽3勺、老抽1勺、蚝油2勺、料酒1勺、糖1勺、淀粉1勺、半碗水搅拌均匀。

2.花甲买回来先多冲洗两遍，加盐和食用油使，多颠簸几下再次清洗。葱蒜切末。锅中凉水加入洗净的花蛤煮2分钟捞出沥干水份。

3.另起锅热油，炒香葱蒜末，放一勺豆瓣酱炒出红油。

4.加入花蛤翻炒均匀，倒入酱汁大火翻炒至入味，倒入辣椒、葱花翻炒均匀即可出锅~

超级好吃入味好吃的爆炒花甲就做好了，鲜香美味，好吃过瘾，一个接一个好吃到停不下来了～

温馨提示：

很多朋友说花甲不易洗净，分享几个洗花甲妙方，大家可根据实际情况选择

1.开水煮

锅中倒清水加入花甲，待水烧开花甲壳自然打开，将花甲用流水冲洗净，泥沙就没了。

2.盐水泡

温水中加入适量盐，几滴食用油，用勺子拌一拌，放置1小时，再将花甲冲洗干净即可。

3.醋浸泡

清水中加入半碗醋，将花甲泡入1小时左右，这时花甲自动开壳，再用清水洗净。

4.冰冻法

清水冲洗花甲后放冰箱冷冻，等花甲冻至开口，再将泥沙洗净即可，十分简单快捷。

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