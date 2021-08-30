宝宝能喝鲜奶吗？很多家长不清楚

众所周知，对于宝宝来说，最好的口粮就是母乳，如果母乳不足就用奶粉来支持。有家长就要问了，宝宝能不能直接喝鲜奶呢？今天我们就来说说这个话题：

宝宝何时能喝鲜牛奶？喝之前要加热吗？

超市里出售的巴氏灭菌奶，宝宝一岁后就可以直接喝了。至于需不需要加热，可以根据宝宝的喜好好习惯决定。比如：夏天气温较高，可以让宝宝直接喝冷藏后的牛奶。如果宝宝爱喝热牛奶，也可以加热后再给他喝。

未经杀菌或煮熟的“鲜奶”不要让1岁以下宝宝直接喝，尤其是刚挤出的鲜奶，以免患上布鲁氏菌病。宝宝患上布鲁氏菌病后，会引发睾丸炎和附睾炎，甚至有可能给将来的生育功能带来不利影响。

牛、羊、猪等家禽容易感染布鲁氏菌，如果宝宝喝了被感染家禽产出的生奶，就会患上布鲁氏菌病。另外，宝宝吃了没有煮熟的动物肉或内脏、喝了被污染的水，也有可能发生布鲁氏菌感染。

宝宝一岁后，奶不再作为主要营养和食物来源。父母在保证营养均衡的前提下，可以给宝宝喝各种奶类，不必拘泥于配方奶粉，比如经过超高温灭菌的常温奶、无糖酸奶、低钠奶酪、冷藏保存的巴氏奶等。这些奶富含优质蛋白，家长每天给宝宝喝500毫升即可。

哪些奶不适合给宝宝喝？

除了生牛乳外，以下三种奶最好不要给宝宝喝：

1.早餐奶

早餐奶在生产过程中添加了麦芽糖浆、白砂糖等各种添加剂，喝起来口感香甜，深受小朋友欢迎，但它的主要成分是调制乳，有的早餐奶中牛奶含量很少，甚至完全不含牛奶。早餐奶的营养价值很低，不适合给宝宝饮用。

2.植物饮料

燕麦奶是最常见的植物饮料，主要成分是燕麦和水，并不含任何动物奶。燕麦奶这个名字听上去好像是奶类，父母千万不要上当。类似的名字还有“谷物饮料”、“燕麦饮”等，大家也要注意。

3.乳酸菌饮品

国家对乳酸菌饮料的要求是蛋白质含量高于0.7g/100g，它比牛奶含有的蛋白质标准2.9 g/100g低很多。而且乳酸菌饮料中不含钙质，宝宝经常喝反而会影响身体正常发育。

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