熊孩子不收玩具？试试这几招，立马见效

小孩子玩玩具，常常会把玩具弄得到处都是。做妈妈的，每天都在收拾玩具的死循环中度过，心塞！

如何巧妙地引导熊孩子和你一起收玩具呢？试试下面这几招，立马见效：

情况1.宝宝对家长过度依赖

宝宝玩过玩具后，很多妈妈都会主动帮他把玩具收拾好。久而久之，宝宝的依赖心理会越来越强，每次都会等着妈妈来收拾玩具。

破解之道：

诸如穿衣、收拾玩具等这类事，妈妈就不要包办代替了。

每次收拾玩具时，妈妈应让宝宝一起来做，让宝宝明白收拾玩具是自己的事情。妈妈在挑选绘本时也要多花心思，通过阅读绘本，妈妈要让宝宝在潜移默化中养成自己的事情自己做的好习惯。

情况2.不会收拾玩具

有的妈妈生活习惯良好，总是把家里收拾得干干净净，整整齐齐。但是，对于刚学习整理物品的宝宝来说，这样的要求过于严苛了。

破解之道：

妈妈要控制住自己的脾气，稍微降低一下自己的标准和要求，先让宝宝养成爱收拾的习惯。等宝宝学会正确的收拾方法后，再慢慢提高要求和标准。

宝宝刚开始学习收纳时，妈妈先在家里腾出一块地方作为宝宝玩具收纳区，准备宝宝可以使用的架子、收纳筐等，让宝宝练习自己收拾玩具。如果妈妈觉得宝宝整理得不完美，可以等宝宝自己弄好后，再帮他调整一下。总而言之，妈妈要给宝宝自己做事的机会，从而锻炼能力。

情况3.忘记收拾玩具

宝宝年纪小，注意力容易分散，也就容易忘记收拾玩具。

破解之道：

千万不要打骂指责他，应善意的提醒他：“宝宝，你的玩具好像没有收拾哦！”

4.性格懒惰

人天生有惰性，大人小孩皆是如此。如果父母懒惰，宝宝也会变得懒惰起来。日常生活中，父母不爱收拾家务，会让宝宝养成不爱收拾的坏习惯。

破解之道：

爸爸妈妈在家要经常收拾家务，给宝宝当好榜样。如果宝宝偷懒不肯收拾，父母可以对其多鼓励，让他有动力收拾玩具。比如，在家里挂一块奖励贴，宝宝每收拾一次玩具，就在奖励贴上贴一朵小红花，每集齐10朵小红花可以满足他一个愿望。这样宝宝就有动力啦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)