关于益生菌的误区，新手妈妈最容易中招

可以说益生菌是很多宝妈必备的神器吧，孩子拉肚子吃一点，便秘迟一点，免疫力差了吃一点……但你知道吗，你很可能已经陷入了益生菌的误区，下面我们就来一一盘点：

误区1：腹泻好了就不用吃了

宝宝处于腹泻恢复期，大便性状不可能立即恢复正常，性状异常的大便通常会持续数天，此时妈妈要继续给宝宝服用益生菌。益生菌通过改善肠道菌群，不但能保护肠道粘膜，还能抑制抑制肠道内有害细菌的繁殖，有助于营养物质的消化和吸收。因此，建议在宝宝停止腹泻后继续让他服用益生菌一星期左右。

误区2：益生菌是有益细菌，可以长时间使用

孩子肠胃出现问题，父母可在医生指导下给宝宝服用益生菌一段时间，但不要长期服用或者将益生菌当成保健品一直吃，否则反而对孩子健康不利。

TIPS：如何让宝宝保持肠道菌群平衡

想要让宝宝肠道里的益生菌变得更多，最好的方法就是母乳喂养。母乳喂养是一种有菌喂养的过程，乳房管含有益生菌群，母乳喂养可以将这些有益菌群传递给宝宝，帮助他尽快建立肠道的正常菌群。

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