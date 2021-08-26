工薪阶层如何省钱养娃？技巧大公开

家有吞金兽，如何省钱养娃？今天，小编给大家分享科学降低育儿成本的小技巧，赶紧收藏~

妙招1：接收二手用品

亲朋好友家的孩子长大后，玩具、婴儿车、婴儿床等物品就会闲置下来，新手父母不妨问问他们是否愿意低价卖给自己或者送给自己，这样可以省下一笔不小的开支。但是，在使用前还是要进行适度的检查和清洁。

妙招2：网购、团购更便宜

网店成本小，商品的售价会比实体店低不少，新手爸妈可以通过网购给宝宝购买用品，从而达到省钱的目的。另外，网购还能够省掉外出交通费，也不会耽误照顾宝宝。

妙招3：母乳喂养经济实惠

奶粉在宝宝的日常开支中是大头，如果宝妈身体情况允许，建议坚持母乳喂养。母乳是宝宝最佳食粮，不仅能促进身体健康发育，而且经济实惠。

妙招4：自制简易玩具

宝宝对玩具的新鲜感持续时间不长，总是喜新厌旧，很多人家中的玩具总是买得多，玩得少，很容易有浪费的问题。所以，家长可以自己动手给宝宝制作简易玩具，一样可以让他玩得很开心。比如，将绿豆装在空的塑料瓶中做成简单的摇铃；给宝宝制作不同颜色的游戏图卡。另外，父母可以让宝宝参与到玩具的制作过程中，既节省育儿开支，又能锻炼他的动手能力，一举两得！

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